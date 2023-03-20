Выдержки из статьи Председателя КНР Си Цзиньпина для российских СМИ в преддверии его визита в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин начинает свой государственный визит в Россию сегодня (20 марта 2023 года). В преддверии своего визита он написал статью для российских СМИ.

Вот несколько выдержек из его статьи:

По приглашению президента Владимира Путина буду посещать Российскую Федерацию с государственным визитом. 10 лет назад первый мой зарубежный визит после избрания на пост Председателя КНР был совершен именно в Россию. В течение 10 лет я уже 8 раз посещал Россию. Благодаря этим поездкам, которые всегда дают большое удовольствие и результаты, мы с президентом В.В. Путиным открыли новую главу в летописи китайско-российских отношений.

Китай и Россия – крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии.

(…)

Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Две страны твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения. Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством.

Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия

Благодаря совместным усилиям товарооборот по итогам 2022 года составил рекордные 190 млрд долларов США и увеличился на 116 процентов по сравнению с показателем 10-летней давности.

13 лет подряд Китай позиционирует себя как крупнейшего торгового партнера России. Объем взаимных инвестиций двух стран продолжает расти. Благополучно реализуется ряд стратегически значимых проектов сотрудничества в сфере энергетики, космоса, авиации и транспортной взаимосвязанности.

Высокую динамику сохраняет взаимодействие по таким новым отраслям, как научно-техническая инновация и трансграничная электронная коммерция. Межрегиональное сотрудничество стремительно набирает обороты. Все это не только приносит реальные выгоды простым людям, но и придает неиссякаемый импульс развитию обеих стран.

(…)

Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, группы Двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений.

(…)

История и практика показывают, что в условиях глобальной турбулентности китайско-российские отношения выдержали испытания на прочность благодаря тому, что мы встали на верный путь налаживания межгосударственных связей.

Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

(…)

Необходимо продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли, расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста, формировать структуру развития, отличающуюся взаимодополняемостью и совместимостью традиционной торговли и новых форм сотрудничества, продолжать совместную работу по сопряжению инициативы “Одного пояса и одного пути” и ЕАЭС для институционального сопровождения двустороннего сотрудничества и региональной интеграции.

(…)

В современном мире происходят глубочайшие перемены. Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш – это неудержимое историческое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений – необратимая тенденция.

(…)

В марте 2013 года я выступил в МГИМО и упомянул, что “взаимосвязь и взаимозависимость всех стран достигли беспрецедентно высокого уровня. Человечество живет в одной глобальной деревне, становится тесным сообществом единой судьбы”.

Выдвинутые мной потом инициатива “Один пояс и один путь”, Инициатива по глобальному развитию, Инициатива по глобальной безопасности и Инициатива глобальных цивилизаций стали полезным наполнением сути концепции сообщества единой судьбы человечества и средств ее реализации, что послужило китайским вариантом адекватного реагирования на перемены мира, эпохи и истории.

Китай и Россия – крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии. /// nCa, 20 марта 2023 г.

С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь: https://rg.ru/2023/03/20/uporno-dvigatsia-vpered-k-novym-perspektivam-druzhby-sotrudnichestva-i-sovmestnogo-razvitiia-kitaia-i-rossii.html