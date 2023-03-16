В Стамбуле Выступят Хоровые Коллективы со Всего Мира

В Стамбуле пройдет Всемирный симпозиум хоровой музыки

Стамбул, одно из ведущих направлений конгресс-туризма, примет Всемирный симпозиум хоровой музыки (WSCM) с 25 по 30 апреля. На симпозиуме, который состоится под эгидой Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, ведущие хоры мира и музыкальные эксперты выступят в исторических зданиях района Бейоглу, и в частности Культурном центре имени Ататюрка.

Являясь одним из основных центров конгресс-туризма (сектор MICE), Стамбул ежегодно принимает множество конгрессов и собраний благодаря уникальным площадкам для мероприятий и местам размещения. Одной из важнейших конференций, которые пройдут этой весной, станет Всемирный симпозиум хоровой музыки (WSCM), крупнейшее за шесть лет событие, организуемое Международной федерацией хоровой музыки (IFCM). Симпозиум, который состоится с 25 по 30 апреля, станет первым всемирным съездом хоров после пандемии.

Тема Всемирного симпозиума хоровой музыки в Стамбуле – «Меняющиеся горизонты» – это дань традиции коллективного пения, отсылка к широкой географии мероприятия и охват максимального числа форм хоровой музыки.

Стамбул, обладающий значительным опытом в сфере конгресс-туризма, соберет на культовых площадках Бейоглу более 50 докладчиков, свыше тысячи артистов и двух тысяч участников из 28 стран на пяти континентах. Мероприятие будет посвящено современной хоровой музыке и тому, как коллективное пение будет эволюционировать в ближайшем и отдаленном будущем.

Незабываемые концерты в культовых исторических объектах Стамбула

В программе Симпозиума представлено широкое разнообразие стилей и традиций хоровой музыки. Серия концертов, выставок, семинаров и других событий при участии артистов из Турции и других государств подчеркнет объединяющую роль музыки, которая охватывает разные культуры и сближает цивилизации. В Симпозиуме будут представлены свыше 30 турецких хоров и 11 специально приглашенных зарубежных коллективов. Запланировано более 40 ежевечерних концертов в культовых исторических зданиях Бейоглу, таких как обитель Галата Мевлеви, Церковь Святого Антония Падуанского и центр Гранд-Пера.

В рамках Всемирного симпозиума хоровой музыки на знаменитой сцене Культурного центра имени Ататюрка выступят: обладатель Грэмми Камерный хор Эстонской филармонии, Batavia Madrigal Singers из Индонезии, Национальный хор «Файха» из Ливана, Georgia State University Singers из США, Le Chant Sur La Lowé из Габона, а также Leioia Kantika Korala из Испании, Orfeón San Juan Bautista из Пуэрто-Рико, Sofia Vokalensemble из Швеции, Камерный хор Тайбэской филармонии Тайваня, канадский Молодежный хор Ванкувера и Государственный хор Турции. На концертах приглашенных коллективов состоятся премьеры произведений, написанных специально для Симпозиума в духе его темы «Меняющиеся горизонты».

Подробные сведения о программе Всемирного симпозиума хоровой музыки размещены по ссылке: http://wscmistanbul2023.com

///nCa, 15 марта 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)