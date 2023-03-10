Проект БОМКА объявляется детский конкурс в Туркменистане



Программа Европейского Союза по содействию управлению границами в Центральной Азии (БОМКА) и Программа по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (КАДАП) объявляет конкурс рисунков в Туркменистане на тему «Дружба не имеет границ».

Данное мероприятие организовано в честь 20-летия вышеназванных программ ЕС.

К конкурсу приглашаются школьники в возрасте от 8 до 12 лет к. Работы детей младше или старше не будут участвовать в отборе.

Целью данного конкурса является поощрение детей в проявлении их талантов и креативности, содействие в развитии добрососедского отношения и дружелюбия по отношению к соседним государствам в регионе Центральной Азии.

По итогам конкурса жюри определит трех авторов лучших рисунков, которые будут награждены ценными призами. О дате церемонии организаторы сообщат в апреле 2023 года.

Конкурсные работы необходимо отправлять по адресу: г. Ашхабад, проспект А. Ниязова, 174, Бизнес центр СППТ, офис 2/202, или на электронную почту bomca-communications@icmpd.org (с пометкой «Конкурс рисунков»). ///nCa, 10 марта 2023 г.