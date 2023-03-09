Первое заседание совместной Индийско-Центральноазиатской рабочей группы по Афганистану состоялось в Дели



7 марта 2023 года в Индии состоялось первое заседание Индийско-Центральноазиатской совместной рабочей группы по Афганистану.

По данным Министерства иностранных дел Индии, во встрече приняли участие специальные посланники/старшие должностные лица Индии, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Представители Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Мировой продовольственной программы ООН (ВПП ООН) присоединились к совещанию посредством видеоконференции.

Совместная группа обменялась мнениями о текущей обстановке в Афганистане, включая политическую, гуманитарную ситуацию и положение дел в области безопасности.

Участники подчеркнули важность формирования действительно инклюзивной и представительной политической структуры, которая уважает права всех афганцев и обеспечивает равные права женщин, девочек и представителей групп меньшинств, включая доступ к образованию.

Повестка дня встречи включала такие вопросы, как предотвращение наркотрафика и террористической угрозы, оказание гуманитарной помощи Афганистану.

Индия предложила учебные курсы по наращиванию потенциала для соответствующих заинтересованных сторон/партнерских учреждений УНП ООН и соответствующих должностных лиц/заинтересованных сторон из стран Центральной Азии в области противодействия незаконному обороту наркотиков.

Более того, Индия и УНП ООН также договорились сотрудничать в усилиях по противодействию незаконному обороту наркотиков, в том числе прилагать совместные усилия по реабилитации наркозависимых лиц, особенно афганских женщин, и по оказанию помощи в создании альтернативных источников средств к существованию.

Цяо-Вей Ли, страновой директор ВПП в Афганистане, подчеркнула важность Многофункционального транспортно-логистического узла, созданного Узбекистаном в Термезе для доставки гуманитарной помощи афганскому народу. По ее мнению, “это особенно актуально сегодня, когда более 23 миллионов афганцев голодают”.

Чтобы урегулировать текущую гуманитарную ситуацию, индийская сторона объявила о своем партнерстве с ВПП ООН по доставке 20 000 тонн пшеницы в Афганистане через иранский порт Чабахар.

Участники приняли совместное заявление и договорились продолжать консультации в этом формате на регулярной основе.

В заявлении участники встречи подчеркнули, что территория Афганистана не должна использоваться для укрытия, подготовки, планирования или финансирования каких-либо террористических актов, и подтвердили, что террористическим организациям не должно быть позволено использовать территорию Афганистана. ///nCa, 9 марта 2023 г.