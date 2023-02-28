ООН вновь подтвердила роль РЦПДЦА в устойчивом развитии Центральной Азии

24 февраля 2023 года в городе Нью-Йорк на 60-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана единогласно принята Резолюция «Роль Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

«Правительство Туркменистана последовательно оказывает всестороннюю поддержку деятельности Регионального центра, а также его усилиям и начинаниям, в частности, в продвижении политико-дипломатического диалога, предотвращении конфликтов и укреплении доверия в регионе. За прошедший период Региональный центр зарекомендовал себя как эффективная платформа, консолидирующая Организацию Объединённых Наций со странами Центральной Азии в укреплении мира, поддержании конструктивных отношений и поощрении регио­нального и международного сот­рудничества», – отмечается в поздравительном послании Президента Сердара Бердымухамедова народу Туркменистана по случаю принятия Резолюции.

В 2022 году РЦПДЦА отметил 15-летие своей деятельности. Резолюции, подчеркивающие роль Центра в региональных взаимоотношениях и поддержании мира и стабильности, были принято Генассамблеей ООН в 2017 и 2021 годах.///nCa, 28 февраля 2023 г.