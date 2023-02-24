Во время своего председательства в СВМДА Казахстан сосредоточится на расширении связей в Азии

Казахстан и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) подписали дорожную карту по реализации приоритетов казахстанского председательства в СВМДА на 2023-2024 годы.

Документ был подписан 22 февраля 2023 года в Астане заместителем министра иностранных дел Казахстана Канатом Тумышем и Генеральным секретарем СВМДА Кайратом Сарыбаем, сообщает Astana Times.

По словам Тумыша, приоритеты казахстанского председательства направлены на развитие СВМДА как важного субъекта международных дел, который укрепил бы связь в Азии и продвигал бы общие интересы региона. Данная структура сосредоточится на практической реализации предыдущих дорожных карт и своевременном принятии нового документа для продвижения обширной повестки дня председательства в предстоящий период, пишет Astana Times.

Также сообщается, что дорожная карта охватывает различные области взаимодействия, включая активизацию трансформации СВМДА в полноценную международную организацию и ее институциональное развитие, реализация каталога мер укрепления доверия СВМДА, продвижение деятельности деловых и молодежных советов, сотрудничество с наблюдателями и партнерами СВМДА, установление контактов с заинтересованными организациями, наращивание потенциала Секретариата СВМДА среди прочих мер.

СВМДА – это многонациональный форум для расширения сотрудничества в целях содействия миру, безопасности и стабильности в Азии. Учрежденное в 1992 году, СВМДА насчитывает 28 государств-членов, девять стран и пять международных организаций, имеющих статус наблюдателя. /// nCa, 24 февраля 2023 г. [Фото – Astana Times]