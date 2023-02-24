ОПЕК отмечает тенденцию к росту мирового спроса на нефть – потребителям следует по-прежнему опасаться волатильности рынка и колебаний цен

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) в своем последнем ежемесячном отчете пересмотрела в сторону повышения мировой спрос на нефть на 2023 год. Прогноз основан на рыночной активности в январе 2023 года.

https://momr.opec.org/pdf-download/

ОПЕК прогнозирует, что спрос на нефть увеличится на 2,32 млн баррелей в сутки в 2023 году и достигнет 101,87 млн баррелей в сутки с некоторыми незначительными корректировками в сторону повышения из-за ожидаемого улучшения показателей Китая после возобновления активности экономики из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Однако ОПЕК с долей 28,4% в мировой добыче нефти и ограниченной способностью защищать рынки от политически мотивированных потрясений первой признает, что перспективы могут зависеть от ряда факторов.

Прогнозы ОПЕК, безусловно, основаны на огромном опыте работы на мировых нефтяных рынках, но некоторые аспекты не поддаются количественной оценке в текущем сценарии.

Например, неизвестно, сколько российской нефти попадет на мировые рынки и по какой цене.

Неизвестно, какой внесет вклад Иран в мировые рынки с его возродившимся энтузиазмом.

Мы также приготовились к надвигающейся рецессии в некоторых частях мира и к тому, как она повлияет на соотношение спроса и предложения нефти в краткосрочной перспективе.

Из-за этого планировщикам и лицам, принимающим решения, рекомендуется учитывать в своих решениях прогноз ценовых тенденций, тем не менее, такие решения должны иметь встроенный механизм для отмены и сокращения потерь в кратчайшие сроки.

Что касается прогноза цен, то недавно OilPrice подготовила хороший отчет.

Специалисты в области энергетики прогнозируют, что в 2023 году нефть будет стоить 87 долларов

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Energy-Professionals-Predict-87-Oil-In-2023.html#:~:text=For%202023%2C%20half%20of%20the,a%20barrel%20for%20this%20year.

В отчете, подготовленном опытным аналитиком Цветаной Парасковой, подчеркиваются три момента:

Средний прогноз цен на нефть до 2027 года составил 90 долларов. Прогноз базируется на результатах опросов 1000 специалистов в области энергетики. Опрос провел рыночный аналитик Reuters Джон Кемп.

Среднее значение всех прогнозов цены на нефть марки Brent в 2023 году составляет 87 долларов, при этом половина опрошенных профессионалов видит среднюю цену в диапазоне от 80 до 95 долларов.

Восстановление спроса в Китае, сокращение поставок из России и прекращение выпуска SPR в США приведут к ужесточению ситуации на нефтяных рынках, что приведет к росту цен.

Bloomberg приводится следующие расценки по состоянию на середину дня 23 февраля 2023 года:

Index Units Price Change % Change Contract WTI Crude Oil (Nymex) USD/bbl 75.40 +1.45 +1.96% April 2023 Brent Crude (ICE) USD/bbl 82.17 +1.57 +1.95% April 2023 Crude Oil (Tokyo) USD/Mmbtu 2.33 +0.15 6.95% March 2023

/// nCa, 24 февраля 2023 г.