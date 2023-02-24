Госсекретарь Блинкен посетит Казахстан и Узбекистан, примет участие во встрече C5+1 на следующей неделе

Энтони Блинкен, государственный секретарь США, отправится в Центральную Азию на следующей неделе. Согласно информации Госдепартамента США, Блинкен начнет турне 28 февраля 2023 года.

Его первая остановка – Казахстан. В дополнение к встречам со высокопоставленными должностными лицами, он примет участие в министерской встрече C5+1 с представителями пяти центральноазиатских стран, «чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов независимости, суверенитету и территориальной целостности стран Центральной Азии и сотрудничеству с регионом в поиске решений общих глобальные вызовы».

На веб-сайте Госдепартамента сообщается, что министерская встреча C5+1 будет сосредоточена на укреплении экономического, энергетического и экологического сотрудничества, а также на вопросах взаимодействия в области безопасности между Соединенными Штатами, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

Госсекретарь встретится отдельно на полях министерской встречи C5+1 с высокопоставленными правительственными чиновниками из Кыргызской Республики, Таджикистана и Туркменистана, чтобы обсудить возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества и продвижения общей цели создания процветающего, безопасного и демократического региона, говорится на веб-сайте Госдепа США.

Позже он отправится в Ташкент, Узбекистан, где встретится с официальными лицами этой страны для дальнейшего продвижения партнерства с США по целому ряду двусторонних и региональных вопросов.

В конце своего турне по Центральной Азии госсекретарь Блинкен вылетит в Нью-Дели на встречу министров иностранных дел G20. /// nCa, 24 февраля 2023 г [Фото – Reuters]