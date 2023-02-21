Почему Казахстан принимает Астанинский международный форум в этом году

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Во все более поляризованном мире Казахстан часто играет роль моста между Востоком и Западом, Севером и Югом. Это результат нашей уникальной истории и географии. На протяжении веков Казахстан был местом встречи культур, способствуя не только разнообразию среди наших народов, но и истинному духу взаимного уважения. Вот почему ценность глобального сотрудничества для нас естественна. Именно в этом духе мы выстраивали нашу многовекторную внешнюю политику, которая хорошо служила нам на протяжении многих лет.

Перед лицом глобальных вызовов мы по-прежнему привержены глобальному сотрудничеству, выступая за диалог, торговлю, многосторонность и обмен идеями. Мы будем продолжать защищать международное право и стремиться к конструктивному взаимодействию с государствами по всему миру. В этом контексте мы запустили Астанинский международный форум, новую международную конференцию, которая станет инструментом для восстановления культуры многосторонности на глобальном уровне. Самое главное, что Форум также предоставит новые средства для усиления голосов, которые часто сводятся к минимуму.

Астанинский международный форум уникален тем, что он предлагает платформу для глобальных средних держав, чтобы обсудить свои взгляды и позиции по проблемам сегодняшнего дня и предложить свои собственные решения этих проблем.

Первая задача, которую мы должны решить на форуме, связана с внешней политикой, безопасностью и устойчивостью. Мы все знаем, что глобальный мир и стабильность в настоящее время находятся под угрозой из-за напряженности в отношениях между крупнейшими мировыми державами. Тем временем другие международные проблемы, такие как ядерное разоружение и кризис с беженцами, продолжают оказывать давление на шаткие международные системы и союзы. Более того, рост национализма и популистских движений во многих странах продолжает осложнять международные отношения, затрудняя поиск точек соприкосновения по вопросам, требующим скоординированного глобального реагирования, и мы сталкиваемся с повышенным риском обращения к краткосрочным неустойчивым решениям долгосрочных проблем. Вот почему так важно, чтобы мы собрались вместе на Форуме – чтобы помочь направить нас в правильном направлении для защиты нашего коллективного будущего.

Вторая проблема, требующая глобальной координации, – это изменение климата. Его последствия оказывают разрушительное воздействие на планету: повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и утрата биоразнообразия – все это сказывается отрицательно. В то же время зависимость мира от ископаемого топлива все больше затрудняет сокращение выбросов парниковых газов и борьбу с изменением климата. С другой стороны, мы не можем упускать из виду важнейшую роль нефтегазовой отрасли в обеспечении энергетической безопасности и в энергетическом переходе. Энергетический переход – это сложный вопрос, к которому необходимо подходить с осторожностью, чтобы гарантировать, что развивающийся мир не останется позади.

Наконец, пандемия COVID-19 привела к резкому экономическому спаду во всем мире, когда многие страны, предприятия и частные лица изо всех сил пытаются удержаться на плаву. Кроме того, растущее неравенство доходов и продолжающаяся торговая напряженность между крупнейшими мировыми державами также вызывают нестабильность в мировой экономике. Третья задача сосредоточена на экономике и финансах, подчеркивая необходимость скоординированного глобального реагирования на эти экономические, экологические вызовы и вызовы безопасности.

Хотя эти проблемы могут показаться устрашающими, их также можно рассматривать как возможности для глобального сотрудничества и прогресса. Работая сообща, международное сообщество может рассмотреть эти вопросы на Астанинском международном форуме и внести свой вклад в более стабильный, справедливый и процветающий мир для всех.

Я с нетерпением жду возможности приветствовать мировых лидеров как из государственного, так и из частного секторов на Астанинском международном форуме этим летом, чтобы определить действенные решения этих проблем. Давайте соберемся вместе, чтобы найти новый путь вперед на основе прочного и всеохватывающего глобального сотрудничества. /// nCa, 21 февраля 2023 г.

Первоначально опубликовано изданием Astana Times: https://astanatimes.com/2023/02/why-kazakhstan-is-hosting-the-astana-international-forum-this-year/