Талибы планируют превратить бывшие военные базы США и НАТО в особые экономические зоны

Талибы превратят бывшие военные базы США и НАТО в особые экономические зоны.

Заявление было сделано заместителем премьер-министра движения “Талибан” по экономическим вопросам муллой Абдул Гани Барадаром на встрече, прошедшей под его председательством в Кабуле 19 февраля 2023 года.

По данным нескольких СМИ, включая “Голос Америки”, офис муллы Барадара дал указание соответствующим должностным лицам приступить к реализации планов.

В заявлении его офиса говорится: «После тщательного обсуждения было решено, что Министерство промышленности и торговли должно постепенно взять под контроль оставшиеся военные базы иностранных сил с намерением преобразовать их в особые экономические зоны».

В ходе отдельной встречи со СМИ представитель движения “Талибан” Забихулла Муджахид сообщил “Голосу Америки”, что Баграм войдет в число иностранных военных баз, которые будут трансформированы в особые экономические зоны. /// nCa, 20 февраля 2023 г.