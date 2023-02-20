Афганистан строит огромный канал для забора воды из реки Амударья. Это может повлиять на ситуацию с доступностью воды в Центральной Азии.

Отчет nCa

Афганистан быстрыми темпами строит огромный канал для забора воды из реки Амударья. Это потенциально может повлиять на ситуацию с доступностью воды в Узбекистане и Туркменистане.

Канал Кош-Тепа, названный в честь района Кош-Тепа в провинции Джаузджан, будет иметь протяженность 285 км и ширину 100 метров. Он будет рассчитан на ирригацию 550000 гектаров земли (1,35 миллиона акров, или 5500 квадратных километров).

Источники из движения “Талибан” сообщили афганским СМИ, что в настоящее время около 5500 человек работают одновременно примерно в 120 местах, чтобы ускорить работу. В стройке задействовано более 3300 единиц техники. Порядка 200 местных компаний работают в качестве субподрядчиков под руководством Национальной компании развития Афганистана.

Талибы осуществляют первую фазу проекта протяженностью 100 км за счет собственных доходов. Стоимость первого этапа оценивается в примерно 91 млн.долл. США.

Последующие два этапа будут профинансированы за счет средств от продажи рудников, в частности рудника Дар-э-Суф.

Пропускная способность канала составит 650 кубических метров в секунду, что позволит питать земли в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб. Из этих областей – две провинции Джаузджан и Фарьяб граничат с Туркменистаном.

Более половины работ на первом этапе завершено, и этот 100-километровый этап будет готов к июню 2023 года, примерно на два месяца раньше графика.

The Economist сообщает, что проект не является новым. Планы строительства канала на севере Афганистана обсуждались десятилетиями; технико-экономические обоснования проводились при бывшем правительстве, поддерживаемом США. Тем не менее, прогресс талибов выглядит впечатляющим. Спутниковые снимки, предоставленные американской компанией Planet Labs, pbc, показывают, что за последние 10 месяцев было прокопано более 100 км канала.

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Река Амударья

У ФАО имеется очень полезный отчет по теме, озаглавленный «АФГАНСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНА АМУДАРЬИ – влияние орошения на севере Афганистана на водопотребление в бассейне Амударьи».

Он был составлен Вальтером Клеммом, старшим инженером по развитию земельных и водных ресурсов, Отдел инвестиционного центра ФАО в Риме, и Сайедом Шарифом Шобаиром, главным инженером и координатором проекта восстановления аварийного орошения Министерства энергетики и водных ресурсов Афганистана, ФАО в Кабуле.

С полным отчетом можно ознакомиться по этой ссылке:

https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/ecf/2010/FAO_report_e.pdf

Вот некоторые соответствующие части отчета:

Амударья образована тремя основными реками-истоками: Панджшер, берущий начало в Афганистане (реки Памир и Вахан), река Мургаб, также берущая начало в Афганистане и впадающая в озеро Сарез, тогда называвшаяся рекой Бартанг, и Вахш, берущий начало в Кыргызстане (река Кызылсу), а также в Таджикистане (река Муксу).

На своем пути к Аральской впадине, только ниже слияния Пянджа и Вахша, река называется Амударья, которая соединяется на своем правом берегу еще несколькими реками-притоками (Яксу и Карнифаган в Таджикистане и Сурхандарья в Узбекистане), а на левом берегу – реками Кокча и Кундуз. в Афганистане. Нельзя не отметить две особенности: река Зарафшан, берущая начало в Таджикистане и снабжающая водой известные города Самарканд и Бухару, больше не впадает в Амударью, таким образом, она стала еще одной “слепой” рекой, на этот раз на узбекской стороне Амударьи.

На сегодняшний день основным водопользователем Амударьи является Каракумский канал, начинающийся на территории Туркменистана на западной границе Афганистана и отводящий в Туркменистан от 12 000 до 22 000 миллионов кубометров воды в год. Для того, чтобы иметь представление о пропускной способности Амударьи от ее истока на афганской земле (реки Памир и Вахан), надо обратить внимание на следующие наблюдения:

Среднегодовой сток Амударьи и ее притоков оценивается по различным источникам (в зависимости от авторов, стран и используемых временных рядов). Попытка разделить среднегодовой сток Амударьи по прибрежным странам приводит к следующему:

В дополнение к этому отчету ФАО, полезная информация также доступна на веб-сайте Межгосударственной координационной комиссии по водным ресурсам Центральной Азии.

Там имеется соответствующая страница под названием «Бассейновая водохозяйственная организация “Амударья”»

https://www-icwc–aral-uz.translate.goog/bwoamu.htm?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

[Мы рекомендуем ознакомиться с содержанием этого веб-сайта для более глубокого ознакомления с проблемой.]

Некоторые ценные фрагменты информации мы приводим ниже:

Бассейн реки Амударья общей площадью 1017,8 тыс. км2 расположен на территории закрытого, изолированного от океанов региона Аральского моря без притока.

Бассейн реки Амударья полностью охватывает территорию Туркменистана и часть Таджикистана и Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана.

Амударья является крупнейшей рекой по площади водосбора и водообеспеченности в Центральной Азии и образуется в результате слияния рек Пяндж и Вахш. Ее общая протяженность от истока реки Пяндж до Аральского моря составляет 2574 км, от места соединения – 1415 км.

Река Пяндж почти по всей длине проходит границу между Таджикистаном и Афганистаном.

Река Амударья принимает притоки только в пределах первых 180 км. На 12 километре от места соединения Пянджа и Вахша слева впадает река Кундуз (Афганистан), на 38 километре справа – река Кафирниган, на 137 км – река Сурхандарья, на 180 км – река Шерабад.

Бассейн реки Амударья является крупнейшим по площади и водообеспеченности в этом регионе.

Другим источником по этому вопросу является исследовательская работа в авторстве Икрамуддина Камиля. Она была опубликована китайским журналом экологического права от 8 июля 2021 года. Название статьи: «Афганистан, бассейн Амударьи и региональные договоры».

Со статьей можно ознакомится здесь:

https://brill.com/view/journals/cjel/5/1/article-p37_3.xml?ebody=figures

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Медиа-дом «Turkmen Portal» сообщил 23 ноября 2020 г, что Туркменистан и Афганистан достигли соглашения по разделу трансграничных вод, включая воды Амударьи.

Ссылка на статью Turkmen Portal:

https://turkmenportal.com/en/blog/32312/afghanistan-and-turkmenistan-have-agreed-to-share-transborder-water-resources

Ниже приводим полный текст статьи:

Афганистан и Туркменистан согласовали совместное использование трансграничных водных ресурсов

23 ноября 2020 г.

Взаимодействие профильных ведомств двух стран по согласованному использованию стоков Амударьи и рек Мургаб и Теджен были рассмотрены на 4-м заседании Координационной комиссии по водохозяйственным вопросам между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистан, которое состоялось в Государственном комитете водного хозяйства в режиме онлайн.

Афганскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель министра водных ресурсов ИРА по техническим вопросам и национального управления водного регулирования Вайс Ахмад Басири. А туркменскую – представители Государственного комитета водного хозяйства и Государственной пограничной службы.

Трансграничные в Центральной Азии реки Амударья, Мургаб, Теджен являются основными источниками водных ресурсов для сельского хозяйства и промышленности, производства электроэнергии, снабжения населения питьевой водой. В этой связи участники встречи высказались за совместное использование трансграничных водных ресурсов в соответствии с положениями международного права и взаимного учёта интересов сторон и в рамках дальнейшего укрепления и развития сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистан.

По итогам заседания был подписан соответствующий Протокол, сообщает сегодня газета «Нейтральный Туркменистан». /// nCa, 20 февраля 2023 г