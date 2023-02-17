Туркменистан в качестве члена Комиссии социального развития ООН продвигает совместные инициативы в ходе её 61-й сессии

С 6 по 15 февраля 2023 года Постоянное представительство Туркменистана при ООН приняло участие в 61-ой сессии Комиссии социального развития ООН.

Тема нынешней сессии: «Обеспечение полной и производительной занятости и достойной работы для всех в качестве способа преодоления неравенства для ускоренного восстановления после пандемии COVID-19 и полного осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

В работе сессии приняли участие министры социального сектора, представители соответствующих государственных учреждений стран-членов ООН, неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН.

В ходе сессии был рассмотрен ряд резолюций и решений, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества в продвижении социально ориентированных целей, закрепленных в Повестке дня развития на период до 2030 года.

Туркменистан выступил в поддержку совместных усилий по инвестированию в человеческий потенциал – в здравоохранение и образование; укреплению мер социальной защиты, а также совершенствованию глобальной продовольственной системы.

В частности, Туркменистан выступил соавтором резолюции Комиссии «Политика и программы с участием молодежи», подчёркивая роль молодёжи в устойчивом развитии на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Выступая на открытии нынешней сессии, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Джинхуа заявил о необходимости ускорить реализацию ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост», увеличить объём инвестиций в развитие человеческого капитала, укреплять предпринимательство, поддерживать малый и средний бизнес, а также обеспечить занятость молодежи.

Председатель Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) Лачезара Стоева, в своем выступлении призвала создавать возможности для молодых людей, накапливать знания и навыки, актуальные для рынка труда, посредством образования, профессиональной подготовки и расширение практики раннего опыта работы. ///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 17 февраля 2023 г.