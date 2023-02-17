Казахстан запускает электронные очереди для грузоперевозчиков на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном

На границах Казахстана поэтапно внедряется система электронной очереди с целью ускорения пересечения границы грузовым транспортом, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Казахстана.

До конца февраля сервис онлайн бронирования «CarGoRuqsat» заработает ещё на четырёх пунктах пропуска. Это погранпереходы:

Пункты пропуска «Бахты» (область Абай) и «Майкапчагай» (ВКО) на границе с Китаем.

С 22 февраля – пункт пропуска «Темир-Баба» в Мангистауской области на границе с Туркменистаном

С 27 февраля – пункт пропуска «Тажен» в Мангистауской области на границе с Узбекистаном.

На сегодня в системе зарегистрировано около 7,5 тыс. пользователей, которыми произведено 84 тыс. операций по бронированию очереди.

По сообщению разработчиков, сервис постоянно эволюционирует и улучшается. В скором времени он будет дополнен проверкой личности через «Face ID», то есть через сканирование лица, а также заработает подтверждение личности через банковскую карту – для иностранных граждан.

Сервис «CarGoRuqsat» внедряется в Казахстане с ноября 2022 года.

Инициаторами внедрения сервиса электронной очереди «CarGoRuqsat» являются Комитет государственных доходов Министерства Финансов Казахстана и Пограничная служба Комитета национальной безопасности.

Сервис был запущен на цифровой платформе www.qoldau.kz и является бесплатным для пользователей.

В чем преимущества сервиса электронной очереди?

Задача сервиса электронной очереди CarGoRuqsat состоит в том, чтобы перевозчики могли заранее забронировать очередь, и очередь эта была публичной.

Во-первых, это ускоряет процесс прохождения грузовых машин границ. Система предварительно проверяет заявителя на наличие долгов по налогам, за проезд по платным дорогам, проверяет регистрацию тягача и прицепа и так далее.

Во-вторых, сервис нацелен на минимизирование рисков неправомерной манипуляции с очередью на границе. ///nCa, 17 февраля 2023 г.