В Москве состоялся концерт звезд туркменской эстрады

15 февраля 2023 года один из лучших Московских концертных залов «Вегас-сити холл» принял почти полторы тысячи любителей музыки, собравшихся на гастрольное выступление звезд туркменской эстрады.

Туркменское эстрадное искусство на московской сцене представляли солисты, чья популярность у себя на родине не требовала предъявления дополнительных сертификатов качества.

Обладатель чарующего голоса, вокалист Азат Донмезов, виртуоз игры на духовых, мультиинструменталист Сердар Хайдаров, чародей ударных восточных инструментов Атаджан Эйюбов, легендарная музыкальная группа «Гунеш» под руководством Керима Илясова, давно и прочно завоевали сердца поклонников на родных туркменских просторах. Теперь же им предстояло продемонстрировать свое профессиональное реноме перед взыскательной московской публикой.

Конечно же, для большей части собравшихся зрителей туркменское музыкальное искусство было вполне близким и понятным, но сама по себе высокая планка московской площадки ко многому обязывала.

Выходцы из Туркменистана, а также студенты, проходящие обучение в московских вузах, приложили все усилия, чтобы попасть на памятную встречу с родными для сердца напевами. Почётными гостями вечера стали представители дипломатического корпуса стран СНГ, откликнувшиеся на любезное приглашение туркменских коллег.

Концерт туркменских артистов в Москве само по себе явление редкое и потому – вдвойне желанное. В конце минувшего года и в начале нынешнего произошел ряд продуктивных встреч между руководством двух стран – как в Ашхабаде, так и в Москве. Одним из результатов достигнутых договоренностей о расширении культурного обмена между двумя странами-партнерами стал и нынешний творческий десант лучших мастеров туркменской эстрады в российскую столицу. Всемерную организационную поддержку проведению знакового культурного мероприятия оказало Посольство Туркменистана в России.

Помимо выступлений туркменских артистов зрителям зала посчастливилось насладиться и выступлениями российских артистов таких как Зара и др. ///Генеральное Консульство Туркменистана в Казани, Российская Федерация, 15 февраля 2023 г.