Укрепление межрегионального сотрудничества и связуемости может улучшить условия развития регионов Центральной и Южной Азии – мнение узбекских экспертов

С совокупным населением 1,9 млрд. человек (¼ часть мирового) и ВВП 3,5 трлн. долл. Южная Азия – самый быстрорастущий регион мира (до 7,5% в год). Сегодня его вклад в мировой рост экономики составляет 15%, к 2040 г. он может возрасти до более 30%. При сохранении опережающей динамики экономического развития Южная Азия должна стать новым локомотивом глобальной экономики. Согласно данным Всемирного банка, прогнозируется подъем экономики этого региона на 6,3 % в 2023 г. Такие данные приводят в своей аналитической статье Шахноза Кодирова, Главный научный сотрудник Института Стратегических и Межрегиональных Исследований при Президенте Республики Узбекистан и Фаррух Эрманов, ведущий научный сотрудник ИСМИ. Статья опубликована национальным информагентством Узбекистана UzA.

Эксперты выделили несколько перспективных направлений межрегионального сотрудничества с учётом состояния взаимоотношений государств Центральной и Южной Азии:

во-первых, взаимодействие в торгово-экономической сфере, и в частности, на рынке сельскохозяйственной продукции, где товары стран ЦА может занять свою нишу.

Так, ежегодно страны Южной Азии в совокупности импортируют продовольственную продукцию на сумму около 30 млрд. долл. (Индия – 23 млрд. долл., Пакистан – 5 млрд. долл., Афганистан – 900 млн. долл., Непал – 250 млн. долл.).

во-вторых, реализация крупных многосторонних проектов в энергетической сфере. Прогресс в разработке межрегионального энергетического проекта CASA-1000 не только увеличивает возможности для торговли электроэнергией между регионами, но и является первым шагом на пути создания регионального рынка электроэнергии Центральной и Южной Азии.

Реализация проекта ТАПИ, призванного стать символом мира и добрососедства, будет способствовать экономическому росту ввиду увеличения инвестиций, развития торговли и поддержанию стабильности, безопасности в регионе.

в-третьих, развитие сотрудничества в сфере туризма. По данным МОТ, в структуре выездного туризма стран Центральной и Южной Азии доминируют межрегиональные поездки, что обуславливается уровнем доходов населения, которым в основном удобны и более доступны посещения в близлежащие страны.

в-четвертых, расширение взаимодействия в сфере науки и образования. ВУЗы стран Центральной Азии, в особенности медицинские, становятся привлекательными для молодёжи из южноазиатских государств, что объясняется высоким качеством подготовки и сравнительно низкой стоимостью обучения. В настоящее время в странах ЦА обучается около 20 тыс. студентов из Южной Азии.

О транспортной связуемости

Авторы публикации отмечают, что развитие взаимосвязанности открывает новые стратегические возможности по дальнейшей интеграции Афганистана в региональные инфраструктурные проекты и развитие международных транспортных коридоров, которые призваны объединить страны Центральной и Южной Азии.

Одним из таких проектов является строительство железной дороги Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар, которая соединит южноазиатскую железнодорожную систему с центральноазиатской и евразийской. Примерно 15 миллионов жителей региона станут бенефициарами от реализации проекта.

Предполагается, что Трансафганская железная дорога соединится с соответствующими маршрутами Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), что станет дополнительным преимуществом для скорейшего завершения его строительства. Кроме того, более тесная связь КПЭК с Афганистаном и другими государствами Центральной Азии через китайскую инициативу Пояса и Пути еще больше укрепит шансы на более тесное региональное взаимодействие.

По мнению узбекских экспертов, Трансафганский коридор диверсифицирует транспортные потоки в Центральной Азии. У региона будут иметься уже два маршрута по выходу к южным морям.

С одной стороны, уже имеющиеся коридоры к портам Чабахар и Бандар-Аббас, с другой — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар с последующим выходом на порты Пакистана Карачи и Гвадар.

Более того, трасса Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар сократит для стран Южной Азии сроки доставки грузов до Центральной Азии, СНГ и Европы.

Например, на транспортировку товаров из Пакистана в Узбекистан придется тратить не 35 дней, а всего 3−5 дня.

В свою очередь, это позволит снизить стоимость перевозки одного 20-фунтового контейнера почти в 3 раза. Расчетные объемы перевозок уже в первые годы эксплуатации могут вырасти до 3 млн. тонн в год, а к 2030 г. – превысить 15 млн. тонн в год, отмечают аналитики.

Более того, строительство железной дороги даст мультипликативный социально-экономический эффект, который будет выражаться в создании новых рабочих мест, строительстве придорожной инфраструктуры, формировании условий для освоения богатых запасов полезных ископаемых вдоль трассы пролегания железной дороги.

Вместе с тем, эксперты призывают рассматривать проект Трансафганской магистрали не только с точки зрения экономических перспектив, но и как часть усилий по достижению мира и прогресса в Афганистане, поскольку устойчивое экономическое развитие устраняет причины и условия, способствующие росту терроризма и экстремизма.

Поэтому поддерживая становление Афганистана в качестве моста, соединяющего Центральную и Южную Азию, можно внести существенный вклад в обеспечение региональной безопасности и стабильности этих регионов.

Реализация инфраструктурных проектов и инициирование новых предложений для расширения и углубления торгового сотрудничества приобретают особую актуальность в придании нового импульса развитию взаимосвязанности на пространстве Центральной и Южной Азии.///nCa, 15 февраля 2023 г.