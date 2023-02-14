Туркменистан готовит к отправке третий самолет с гуманитарной помощью в Турцию – Посол Тоган Орал

Посол Турции в Ашхабаде Тоган Орал заявил, что Туркменистан готовится к отправке третьего самолета с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясений в Турции, названных «катастрофой века».

Посол Турции в Ашхабаде Тоган Орал выступил на благотворительной акции, организованной в турецком визовом центре в Ашхабаде для помощи жертвам землетрясения в Турции.

Отметив, что 6 февраля в Турции произошло крупное землетрясение, г-н Орал сказал, что турецкое государство и народ прилагают большие усилия, чтобы рука об руку залечить раны, нанесенные этим бедствием.

Посол отметил, что чувствует со стороны туркменского народа солидарность с народом Турции. Он поблагодарил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова за послания с соболезнованиями турецкому народу и пожеланиями скорейшего восстановления пострадавших районов страны.

Подчеркнув, что Туркменистан стал одной из первых стран, предпринявших действия по оказанию помощи жертвам землетрясения в Турции, Орал сообщил: «7 февраля медицинский персонал в составе 10 человек отправился в Турцию с медикаментами. Сразу же после этого, при Фонде Гурбангулы Бердымухамедова была собрана гуманитарная помощь от общественных организаций, компаний и граждан, желающих оказать помощь пострадавшим от землетрясения, которая была отправлена в Турцию вторым самолетом. На данный момент к отправке готовится и третий самолет».

Отметив, что в Туркменистане понимают острую потребность в помощи при землетрясениях в Турции, Орал сказал: «Потребности меняются и дифференцируются день ото дня. Поэтому мы стараемся, чтобы помощь доходила до нашей страны и удовлетворяла насущные потребности пострадавшего населения».

«Мы начали кампанию по сбору пледов, чтобы удовлетворить потребность в одеялах. Мы уже отправили в нашу страну три тысячи пледов от наших туркменских братьев, а вчера вечером была отправлена еще тысяча пледов. В данный момент, здесь в нашем визовом центре Турции, мы постоянно получаем помощь и поддержку. До последующего объявления Посольства граждане могут приходить и предлагать необходимую помощь», – рассказал Посол. ///nCa, 14 февраля 2023 г.