Координатор СНБ США по стратегическим коммуникациям Адмирал Кирби “расплывчато” рассказал о корректировках американской политики в отношении Центральной Азии

8 февраля 2023 года контр-адмирал Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям, провел брифинг для журналистов в Государственном департаменте о приоритетах национальной безопасности и внешней политики администрации Байдена-Харрис.

Корреспондент Казинформа, новостной службы Казахстана, задал вопрос о каких-либо возможных корректировках в политике США в отношении Центральной Азии.

Ответ Кирби можно назвать “заметно неопределённым”. И похоже адмирал в восхищении от этой фразы, использованной журналистом из Прибалтики в вопросе касательно позиции НАТО в контексте Украины. Прежде чем ответить на этот вопрос, Кирби сказал, что фраза “заметно неопределённо” могла бы стать названием его автобиографии.

Ниже приводится часть стенограммы, относящаяся к разговору между Кирби и журналистом Августинасом и фразе “заметно неопределенно”:

ВОПРОС: Благодарю вас. Я Августинас из Lithuania public broadcaster. Не могли бы вы немного рассказать о том, каких решений реально можно ожидать в этом году на саммите НАТО в Литве? Например, считаете ли вы реалистичным ожидать, что НАТО каким-то образом более конкретно определит свои будущие отношения с Украиной, например, по сравнению с саммитом 2008 года в Бухаресте, который, был заметно неопределённым, и, например —

КОНТР-АДМИРАЛ КИРБИ: Заметно неопределенным?

ВОПРОС: Да. Это – было обещание, что Украина будет —

КОНТР–АДМИРАЛ КИРБИ: «заметно неопределённо» – это звучит как название моей автобиографии. Мне это нравится. (Смех.)

ВОПРОС: Да.

КОНТР–АДМИРАЛ КИРБИ: Я просто… извините, это просто засело у меня в голове. Извините, я полностью завалил вопрос.

Совершенно очевидно, что Кирби оставался очарованным фразой “заметно неопределенно” на протяжении оставшейся части брифинга.

Как видно из приведенной ниже расшифровки ответа, Кирби остался столько «неопределённым», отвечая на вопрос о корректировке американской политики в отношении Центральной Азии.

ВОПРОС: Кожыбаев Рустем, Международное информационное агентство “Казинформ” из Казахстана. Мой вопрос о стратегии Соединенных Штатов в Центральной Азии. Я хотел бы спросить: Рассматривают ли Соединенные Штаты возможность корректировки стратегии в отношении Центральной Азии в контексте изменения геополитической ситуации? И если да, то каких изменений можно ожидать? Каковы перспективы принятия новой стратегии для Центральной Азии, учитывая тот факт, что нынешняя была принята во время присутствия Соединенных Штатов в Афганистане? Большое спасибо.

КОНТР–АДМИРАЛ КИРБИ: Не могли бы вы просто… первый вопрос, который вы —

ВОПРОС: Первый вопрос о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность корректировки —

КОНТР-АДМИРАЛ КИРБИ: Корректировки?

ВОПРОС: Да, корректировки стратегии по Центральной Азии.

КОНТР-АДМИРАЛ КИРБИ: Ну, там много чего есть. И я, конечно, отослал бы вас к моим коллегам из Госдепартамента (неразборчиво), которые скажут (неразборчиво) гораздо яснее, чем я. Мы были благодарны странам Центральной Азии за поддержку, которую многие из них оказали нам, пока мы воевали в Афганистане, и мы продолжаем поддерживать тесные связи и вести переговоры со многими из этих стран, особенно сейчас, когда мы не в Афганистане, и признавая, что… признавая сохраняющуюся реальную угрозу со стороны группировок как ИГИЛ в регионе.

Я не знаю о том, что наша стратегия, как вы выразились, переписывается или нуждается в корректировки. Опять же, я бы направил вас по этому поводу в Государственный департамент. Все, что я бы сказал, это то, что мы признаем важность Центральной Азии на очень многих уровнях. Я говорил о терроризме, но это, конечно, выходит за рамки этого – энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, изменение климата. На повестке дня очень много вопросов с государствами Центральной Азии, но опять же, я не знаю о каких-либо грядущих сдвигах.

Да.

Полная стенограмма пресс-конференции здесь: https://www.state.gov/briefings-foreign-press-centers/biden-harris-foreign-policy-agenda

/// nCa, 10 февраля 2023 г.