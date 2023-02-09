Контактная информация для граждан Туркменистана в Турции

Граждане Туркменистана, находящиеся на юго-востоке Турецкой Республики, где произошло сильное землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и масштабным разрушениям, для получения консультаций и информации могут обратиться по нижеперечисленным номерам телефонов.

Министерство иностранных дел Туркменистана:

+99312445688

+99312445722

Посольство Туркменистана в Турецкой Республике:

+90(505)1315685

+903124417122(23,24)

tmankara@yahoo.com

Генеральный консул в городе Стамбул:

+905375200935

+902126620221

stambulconstm2@gmail.com