Контактная информация для граждан Туркменистана в Турции

Граждане Туркменистана, находящиеся на юго-востоке Турецкой Республики, где произошло сильное землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и масштабным разрушениям, для получения консультаций и информации могут обратиться по нижеперечисленным номерам телефонов.
Министерство иностранных дел Туркменистана:
+99312445688
+99312445722
Посольство Туркменистана в Турецкой Республике:
+90(505)1315685
+903124417122(23,24)
Генеральный консул в городе Стамбул:
+905375200935
+902126620221