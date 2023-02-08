Туркменистан присоединяется к Группе друзей за устойчивую урбанизацию для продвижения проекта города Аркадаг посредством многосторонних платформ

Туркменистан присоединяется к Группе друзей ООН-Хабитат, устойчивой урбанизации и Новой программы развития городов.

Группу возглавляют Польша и Зимбабве, и она была создана в июне 2022 года для выполнения функций посредника между Генеральной Ассамблеей и Секретариатом Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке по вопросам урбанизации. В настоящее время к Группе присоединились более 30 стран.

Членство Туркменистана в Группе откроет дополнительные возможности в следующих областях:

продвижение проекта города Аркадаг посредством многосторонних площадок;

обмен опытом в области градостроительного законодательства, изучение правовых методологий и механизмов, способствующих устойчивому развитию городов;

продвижение международной деятельности, направленной на обеспечение надлежащего качества жилья и устойчивого развития населённых пунктов;

интенсификация сотрудничества в целях совершенствования государственного управления в городском хозяйстве;

реализация глобальных программ и стратегий в области развития высокотехнологичных, экологически чистых, устойчивых к стихийным бедствиям, социально адаптированных городов.

///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 7 февраля