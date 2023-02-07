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Новые землетрясения усугубили положение в Турции – число погибших превысило 5000 человек

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В Турции и Сирии произошли новые землетрясения во вторник, 7 февраля 2023 года. По сообщениям СМИ, два сильных толчка силой 5,7 балла по шкале Рихтера во вторник утром поразили те же районы, которые пострадали от землетрясения накануне.

Число погибших превысило 5000 человек и быстро растет. Более 20000 человек получили ранения.

Сотни, возможно, тысячи людей все еще находятся под завалами. Спасатели ведут поисковые работы в авральном режиме.

Большинство стран и организаций по оказанию помощи устремились в Турцию и Сирию, и прибывает все больше людей.

Очевидно, что для наилучшего использования имеющихся усилий по оказанию помощи срочно потребуется координация и быстрое составление карт ущерба. /// nCa, 7 февраля 2023 года

 

 

 

 

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