Ассоциация “Туркмен Логистика” и CILT Central Asia запланировали ряд мероприятий на 2023

Ассоциация “Туркмен Логистика” провела рабочую видеоконференцию с Представительством Королевского института логистики и транспорта в Центральной Азии.

На встрече, заместитель председателя Ассоциации Рустам Сейидов и генеральный секретарь CILT Central Asia Ербол Мухаев обменялись мнениями по планированию совместных мероприятий на 2023 год.

В частности, подготовлен проект «Совместного плана мероприятий CILT Central Asia и Ассоциации «Туркмен логистика» на 2023 год», реализация которого будет осуществлена при поддержке Программы USAID по торговле в Центральной Азии. Трехсторонний документ будет подписан в ближайшее время.

Партнёры также выразили заинтересованность в участии в Международной конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие-2023», проведение которой запланировано на 3-4 мая 2023 года в Ашхабаде.

Участники встречи рассмотрели возможности организации обучающих программ CILT Central Asia и участия в них компаний-членов Ассоциации “Туркмен Логистика”.

Королевский институт логистики и транспорта (CILT) со штаб-квартирой в Корби, Нортгемптоншир, Великобритания, является ведущим профессиональным органом для всех, кто работает в сфере цепочки поставок, логистики и транспорта. Институт помогает транспортным и логистическим компаниям получить знания, необходимые в современном мире, где важны навыки логистики и транспортировки. CILT работает в более чем 30 странах по всему миру./// nCa, 5 февраля 2023 г.