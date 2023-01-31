Казахстан – Основные экономические показатели 31/01/2023 By Admin Ниже приведены некоторые базовые показатели экономики Казахстана. Более подробная информация – на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана – https://stat.gov.kz/ /// nCa, 31 января 2023 г. Related Posts30/01/2023 Круглый стол в Алматы обсудил развитие женского предпринимательства в Афганистане27/01/2023 В Казахстане состоится Первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии27/01/2023 ЕАБР направит большую часть своих инвестиций в 2023 году в проекты Казахстана26/01/2023 Грузооборот казахстанских железных дорог в 2022 году составил 252 миллиарда тонно-километров25/01/2023 Минэнергетики Узбекистана раскрыло некоторые подробности газовой сделки с Газпромом25/01/2023 Организация Экономического сотрудничества провела 26-е заседание Совета министров иностранных делSovrn