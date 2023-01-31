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Казахстан – Основные экономические показатели

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Ниже приведены некоторые базовые показатели экономики Казахстана. Более подробная информация  – на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана – https://stat.gov.kz/

/// nCa, 31 января 2023 г.

 

 

 

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