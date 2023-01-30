В Ашхабаде пройдет серия экономических и культурных мероприятий Ирана

На одном из недавних правительственных совещаний Туркменистана сообщалось о том, что 12–14 февраля в Ашхабаде пройдут Дни культуры Исламской Республики Иран, а 15–17 февраля – специализированная выставка ИРИ.

Предстоящие мероприятия прокомментировал в беседе с агентством ИРНА Посол Ирана в Туркменистане Голам Аббас Арбаб Халес.

Как передает источник, программа Дней культуры ИРИ включает концерты иранских деятелей искусства, ожидаются мастер-классы по рукоделию и изготовлению ковров ручной работы, кинопоказы, фестиваль иранской кухни.

Культурную акцию организуют совместно министерства культуры Туркменистана и Ирана, Организация культуры и исламских связей и МИД Ирана.

После Дней культуры последуют два значимых экономических мероприятия – это 17-е заседание совместной экономической комиссии и эксклюзивная выставка иранских товаров в Ашхабаде.

В заседании комиссии примет участие министр дорог и городского развития Ирана, сообщил иранский полпред. На полях встречи ожидается подписание меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудничеству, а также ряда других документов по взаимодействию в области экономики, энергетики, науки, здравоохранения, технического сотрудничества.

Параллельно в Ашхабаде пройдет 14-я специализированная выставка иранских товаров, на которой будет представлено строительное оборудование, металлопродукция, бытовая техника, продукты питания, сантехникам и моющие средства, промышленное оборудование. Показ будет организован в сотрудничестве с Международной выставкой в Мешхеде.

Арбаб Халес добавил, что в смотре примут участие крупные торговые делегации, владельцы различных иранских промышленных предприятий.

Источник сообщает, что на полях специализированного показа запланировано проведение ряда двухсторонних личных встреч между туркменскими и иранскими бизнесменами, что заложит основу для развития сотрудничества между двумя сторонами и расширения экономических отношений.///nCa, 29 января 2023 г.