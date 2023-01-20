Президент Торгово-промышленной палаты РФ: следует выявлять и решать системные проблемы в торгово-экономических отношениях России и Туркменистана

19 января в Ашхабаде прошел Российско-Туркменский бизнес-форум. В работе форума принял участие и выступил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Выступивший затем Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что считает крайне важным выявлять системные проблемы и изыскивать дополнительные резервы в уже проводимой работе, преодоление которых поможет бизнесу выйти на новые рубежи сотрудничества и воплощать имеющийся потенциал торгово-экономических отношений между Россией и Туркменистаном.

По его мнению, наиболее критично решение двух ключевых насущных проблем.

Во-первых, необходимо работать над совершенствованием сотрудничества в финансовой сфере. «Речь идет не только о решении текущих проблем во взаиморасчетах, но и о создании соответствующих условий для перехода в расчетах на национальные валюты»

Во-вторых, необходимо последовательно работать над улучшением делового климата – это касается, прежде всего, устранения административных и таможенных барьеров. «В этой связи считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании т.н. «зеленого коридора» для взаимных поставок российской и туркменской продукции. Необходимо подумать о создании мер поддержки, которые могли бы не только способствовать продвижению товаров на рынки, но и стимулировать бизнес к инвестициям», – подчеркнул глава ТПП России в своем выступлении.

В этой связи Сергей Катырин отметил инициативу национальных деловых советов по открытию в Ашхабаде Российско-Туркменского дома предпринимателя. «Практика применения подобного механизма «квалифицированного посредничества», позволяющего такой структуре выступить в авангарде и брать на себя часть предпринимательских рисков по выводу продукции на новые рынки, хорошо зарекомендовала себя в работе с другими странами. Уверен, что она оправдает себя и на туркменском направлении», – заявил президент ТПП РФ.

«Мы надеемся на поддержку деятельности национальных деловых советов и Дома предпринимателя на правительственном уровне, а также со стороны Посольств и Торговых представительств наших стран», – отметил он.

Сергей Катырин особо обратил внимание на важность решения вопроса об упрощении въездных процедур для предпринимателей. «Эта мера могла бы в значительной степени подстегнуть развитие двусторонних связей, способствовать более активной работе по проведению совместных деловых мероприятий, участию предпринимателей в выставках, которые, по нашему мнению, по-прежнему остаются наиболее эффективным механизмом продвижения торговли».

По его словам, еще одна важнейшая задача двустороннего взаимодействия – это создание «бесшовной» логистической среды, эффективных и современных транспортных коридоров, а также понятной и устойчивой системы логистической тарификации.

Катырин обратил внимание на важность активизации информационного обмена. По его оценке, российские компании заинтересованы в своевременном получении актуальной информации о выполняемых в Туркменистане экономических проектах, в том числе с государственной поддержкой, к которым можно было бы подключиться российским компаниям.

В работе Российско-Туркменского бизнес-форума принимают участие 420 бизнесменов из России, представители регионов и экономического блока федеральных органов исполнительной власти. Торгово-промышленную палату РФ представляет, в том числе её вице-президент Владимир Падалко. ///пресс-служба ТПП России, 19 января 2023 г.