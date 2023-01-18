Президент Казахстана посетил ОАЭ – Подписано девять документов – Опубликовано совместное заявление

nCa Report

В ходе своего официального визита в ОАЭ, который также сочетался с участием в открытии саммита «Неделя Устойчивого Развития Абу-Даби 2023», Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном во вторник, 17 января 2023 года.

Переговоры, проведенные в формате «тет-а-тет», завершились подписанием девяти двусторонних документов. Президенты выступили с совместным заявлением.

Президент Казахстана также провел отдельные встречи с членом Правящей семьи Абу-Даби, бизнес-лидером ОАЭ, акционером Первого банка Абу-Даби шейхом Суруром бен Мохаммедом Аль Нахайяном и главным исполнительным директором компании Masdar Мохаммедом Джамилем Аль Рамахи.

Президент Казахстана в тот же день принял участие в инвестиционном круглом столе Казахстан- ОАЭ.

Подписанные документы

В ходе визита были подписаны следующие документы:

Совместная декларация между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о создании стратегических инвестиционных проектов;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Управлением главной гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов;

Соглашение о принципах между Министерством энергетики Республики Казахстан, фондом KIDF и компанией Masdar;

Соглашение о сотрудничестве между Фондом KIDF и компанией Masdar;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компанией Abu Dhabi Ports;

Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «НК «КазМунайГаз» и компанией Abu Dhabi Ports Group;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической академией имени Ануара Гаргаша;

Соглашение между архивом Президента Республики Казахстан и Национальной библиотекой и архивами Объединенных Арабских Эмиратов по осуществлению международных связей в области архивного дела.

Совместное заявление

Президент Республики Казахстан Его Превосходительство Касым-Жомарт Токаев по приглашению Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, Президента Объединенных Арабских Эмиратов совершил официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты 16-18 января 2023 года. В ходе встречи президенты рассмотрели пути расширения политико-дипломатического, торгово-экономического и культурного сотрудничества, обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов. Главы государств отметили, что двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Эмиратами развивается в рамках тесного диалога и атмосфере взаимного доверия и уважения, укрепляется партнерство в различных отраслях в интересах народов двух стран. Стороны, подтверждая важность плодотворного экономического партнерства между двумя странами, выразили намерение и дальше углублять двустороннее экономическое сотрудничество в соответствии с национальными интересами. В частности, обсудили такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров.

Президенты высоко оценили ратификацию Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между двумя странами, отметив, что оно выведет двусторонние экономические отношения на новый уровень.

Стороны, отметив, что углубление культурного обмена, а также расширение сотрудничества в сферах туризма, спорта, образования, науки и здравоохранения являются важными для сближения народов, углубления взаимопонимания между ними, взаимообогащения культур и развития двусторонних отношений, договорились укреплять сотрудничество в этих областях. Президент Республики Казахстан Его Превосходительство Касым-Жомарт Токаев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян придали особое значение усилению роли Организации Объединенных Наций в делах международной безопасности и устойчивого развития.

В свою очередь, Президент Республики Казахстан Его Превосходительство Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективную роль Объединенных Арабских Эмиратов в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в 2022-2023 годах.

Президент Республики Казахстан Его Превосходительство Касым-Жомарт Токаев поблагодарил представителей Объединенных Арабских Эмиратов за активное участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Астане 14-15 сентября 2022 года. Стороны договорились продолжить все инициативы Съезда, а также усилия религиозных лидеров по содействию межрелигиозному, межкультурному и межцивилизационному диалогу. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян выразил благодарность и признательность дружественной Республике Казахстан за поддержку проведения 13-й Министерской конференции Всемирной торговой организации в феврале 2024 года в городе Абу-Даби.

Кроме того, Его Высочество Президент выразил признательность за поддержку, оказанную Казахстаном присоединению Объединенных Арабских Эмиратов к Шанхайской организации сотрудничества в качестве партнера по диалогу и выразил уверенность в дальнейшем развитии действий в направлении многостороннего сотрудничества между двумя странами.

Президенты выразили намерение и поддержку в трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию и совместном развитии его потенциала.

Стороны отметили, что международные инициативы, выдвинутые двумя странами на международном и региональном уровнях, служат укреплению мира, устойчивого развития и общечеловеческих ценностей.

Стороны отметили стремление двух стран установить и поддерживать атмосферу доверия и взаимопонимания в региональном и международном масштабе, а также необходимость мирного решения международных вопросов исключительно дипломатическими средствами. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поддержал инициативу Республики Казахстан по созданию Международной организации биологической безопасности. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочеству шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за теплый прием и высокий уровень гостеприимства и пригласил его посетить Казахстан с официальным визитом. Приглашение принято.

Инвестиционный круглый стол Казахстан-ОАЭ

Президент Казахстана выступил на инвестиционном круглом столе Казахстан-ОАЭ.

Ниже мы приводим репортаж Kafinform, посвященный данному мероприятию, поскольку замечания президента Казахстана имеют более широкое отношение к подходу, которого Казахстан может придерживаться в отношении зарубежных партнерств в период президентства Токаева:

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В своем выступлении Президент Казахстана поприветствовал участников инвестиционного круглого стола Казахстан – ОАЭ и поблагодарил Федерацию торгово-промышленных палат Эмиратов за организацию мероприятия. Он высоко оценил динамичное сотрудничество с Эмиратами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Партнерство между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами зиждется на двух столпах: огромном экономическом потенциале и деловых интересах, с одной стороны, а также взаимном уважении и общих ценностях, с другой. Между нашими странами установлены и уже более 30 лет поддерживаются образцовые отношения. Не случайно ОАЭ являются нашим ключевым региональным торгово-экономическим партнером. ОАЭ инвестировали около 3 миллиардов долларов в Казахстан, а Казахстан инвестировал более миллиарда долларов в Эмираты. К концу 2022 года товарооборот между нашими странами составил 600 миллионов долларов. Это большое достижение. Но есть еще куда стремиться!», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что на сегодняшней встрече с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном было решено работать над достижением цели – увеличить товарооборот до 1 млрд долларов.

«Конечно, достижение этой цели во многом будет зависеть от людей, сидящих в этом зале. Кроме того, намеченный на июнь международный форум в Астане откроет возможности для налаживания деловых и коммерческих отношений между нашими компаниями», – пригласил арабских инвесторов Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал ключевые области, в которых Казахстан и ОАЭ могли бы еще больше укрепить сотрудничество. По его словам, наша страна возлагает большие надежды на партнерство в области сельского хозяйства. Казахстан готов и желает производить и поставлять органическую сельскохозяйственную продукцию на рынок ОАЭ. Он пригласил как уже работающие в Казахстане, так и другие эмиратские компании инвестировать в пищевую промышленность.

«Мы входим в десятку ведущих стран мира по разведанным запасам критически важных материалов и редкоземельных металлов. Мы являемся крупнейшим производителем урана, титана, хрома и других материалов. Многие другие месторождения еще не разведаны. Учитывая серьезные технологические сдвиги, значение критически важных материалов будет расти. Нам нужны инвестиции и опыт, чтобы полностью реализовать наш потенциал в этой сфере. Чтобы повысить свою привлекательность, мы приняли усовершенствованный модельный контракт на разработку сложных газовых и нефтяных месторождений. Он обеспечивает более высокую правовую защиту и налоговые льготы. Мы также создали Национальную геологическую службу и соответствующую цифровую платформу для поддержки инвесторов. С 2023 года новые стратегические проекты в горно-металлургическом секторе будут освобождены от уплаты налога на добычу полезных ископаемых на срок до пяти лет», – подчеркнул Президент.

В выступлении было отмечено, что Казахстан и ОАЭ разделяют приверженность углеродной нейтральности. Глава нашего государства пожелал ОАЭ успехов в проведении COP28.

«Наша страна первой в регионе СНГ ратифицировала Парижское соглашение и разработала национальную стратегию достижения углеродной нейтральности. К 2035 году мы планируем ввести 11 гигаватт чистой энергии и полностью преобразовать энергетический сектор. В этой связи мы приветствуем намерение компании Masdar построить в Казахстане крупный ветропарк. Проекты по производству возобновляемой энергии с накопительными мощностями являются нашим приоритетом. Мы надеемся, что это только начало. Учитывая впечатляющие результаты эмиратских компаний в разработке «зеленого» водорода, я бы также призвал вас изучить аналогичные возможности в Казахстане», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что нарушения в цепочке поставок, вызванные геополитической напряженностью, повысили важность логистических и транспортных сетей и проектов. По его мнению, Казахстан открывает прямой выход воротами на рынки, насчитывающие более миллиарда потребителей, включая Евразийский экономический союз, Центральную Азию и Китай.

«Центральная Азия – большой и динамично развивающийся регион с высокими темпами роста и большим будущим. Мы планируем построить целый ряд трансграничных торговых и логистических центров для укрепления нашей торговли и связей в Центральной Азии. Кроме того, Казахстан – большая страна, которая нуждается в качественных дорогах. Вместе с нашими соседями и Европейским Союзом мы работаем над созданием «Цифрового транспортного коридора». Наша цель – устранить все существующие барьеры и надежно соединить Восток и Запад, Север и Юг. Мы считаем, что эмиратские компании, безусловно, могут извлечь выгоду из этого роста и укрепления взаимосвязей. Именно поэтому я полностью поддерживаю сотрудничество с Abu Dhabi Ports по созданию морской и портовой инфраструктуры в нашей стране», – подчеркнул Глава государства.

Он сообщил, что ожидает полного завершения строительства «Абу-Даби Плаза» в Астане. Это здание, самое высокое в Центральной Азии, станет символом не только нашей столицы, но и партнерства между Казахстаном и ОАЭ.

По словам Касым-Жомарта Токаева, наша страна стремится стать региональным технологическим хабом в Центральной Азии.

«Новый вектор нашего развития основан на широкомасштабной цифровизации экономики и государственных услуг. По оценке ООН, Казахстан занимает 28-е место в мире по развитию электронного правительства и 8-е место – по онлайн-услугам. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цифровизация создаст 150 тысяч рабочих мест и станет основой нашего экономического развития. Мы хотим использовать опыт ведущих эмиратских компаний в этой области. Наше сотрудничество с G42 по внедрению искусственного интеллекта, систем управления данными, цифровизации систем здравоохранения – хороший пример того, что нас ждет в будущем», – отметил Президент.

Глава государства обратил внимание на то, что Казахстан активно работает над созданием сильного финансового сектора мирового уровня.

«В Международном финансовом центре «Астана» сегодня базируются 1700 компаний из 64 стран. В МФЦА действуют основанная на международном общем праве юридическая система, независимый суд и арбитражный центр, налоговые льготы и специальный трудовой режим. Сегодня Центр активно сотрудничает с Дубайским международным финансовым центром и Глобальным рынком Абу-Даби. Мы особенно нацелены на дальнейшее сотрудничество в области финансовых технологий, «зеленого» финансирования и исламских финансов», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил надежду на то, что экономическое партнерство между нашими странами продолжит диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.

«Правительство готово оказать вам любую поддержку, необходимую для ведения бизнеса в Казахстане. Вы можете рассчитывать на безопасную и стабильную инвестиционную среду. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет стимулировать дальнейшее экономическое сотрудничество между двумя странами. У нас общее многообещающее будущее. И наша общая ответственность – превратить эти обещания в реальность», – подчеркнул Глава государства.

Экономическое сотрудничество между Казахстаном и ОАЭ

Краткая версия статьи Kazinform:

Объем товарооборота между двумя странами в 2021 году увеличился на 66% по сравнению с 2020 годом и составил 709 млн.долларов. За первые 9 месяцев 2022 года этот показатель достиг 558 миллионов долларов. Из этого объема казахстанский экспорт составил 519 млн. долларов, а импорт – 39 млн. долларов. Основными продуктами, экспортируемыми из Казахстана, являются медь и медные катоды, ячмень, баранина и козлятина.

С 2011 года валовый приток прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан составил около 2 млрд.долл.США. На данный момент в портфель инвестиционных проектов эмиратского бизнеса в Казахстане входит 25 проектов на общую сумму 5.3 млрд. долл.США. К ним относятся такие проекты, как запуск птицефабрики в Алматинской области (фонд роста Falah), расширение энергетических мощностей на ТЭЦ-3 Караганда (Фонд роста Falah), запуск предприятия по переработке зерна в Акмолинской области (Phoenix Global DMCC) и др./// nCa, 18 января 2023 г.