Неделя устойчивого развития Абу-Даби 2023 объединила основные мероприятия, посвященные стабильному развитию

ADSW 2023 (Неделя устойчивого развития Абу-Даби 2023) проходит с 14 по 19 января 2023 года в городе Масдар в ОАЭ.

ADSW 2023, организованная Центром чистой энергетики ОАЭ Masdar, включает в себя серию ключевых мероприятий под девизом «Объединенные климатическими действиями на пути к COP28».

Мега-мероприятия ADSW также сосредоточены на ключевых приоритетах устойчивого развития в преддверии конференции ООН – COP28, которая пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.

Церемония открытия ADSW 2023 состоялась 16 января 2023 года в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC) под руководством президента Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Среди участников – Юн Сок Ель, Президент Республики Корея; Ильхам Алиев, Президент Азербайджана; Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан; Вейвел Рамкалаван, президент Республики Сейшельские Острова; Жуан Мануэль Лоренсу, президент Республики Ангола; Хакаинде Хичилема, президент Республики Замбия; Нана Акуфо-Аддо, президент Ганы; Йовери Мусевени, президент Республики Уганда; Сурангел Уиппс-младший, президент Республики Палау; Филипе Хасинто Нюси, президент Республики Мозамбик; Самия Сулуху Хассан, президент Объединенной Республики Танзания; Азиз Аханнуч, премьер-министр Королевства Марокко; и Абий Ахмед, премьер-министр Эфиопии; Тиемоко Мейлит, вице-президент Республики Кот-д’Ивуар.

Президент ОАЭ сказал, что ADSW в этом году является важным шагом на пути к проведению в ОАЭ Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP28). По его словам, выбор страны для проведения COP28 отражает продолжающиеся усилия ОАЭ по содействию практическим действиям в области изменения климата, устойчивому экономическому развитию и прогрессу в достижении желаемой глобальной цели.

«Неделя устойчивого развития Абу-Даби» – двухдневное флагманское мероприятие, посвященно также широкому кругу важных тем, охватывающих продовольственную и водную безопасность, энергосбережение, декарбонизацию промышленности, здравоохранение и климатическую адаптацию.

«Неделя устойчивого развития Абу-Даби» (ADSW 2023) —— https://abudhabisustainabilityweek.com/

Мероприятия ADSW 2023

Атлантический совет глобального энергетического форума —- 14-15 января

Ассамблея IRENA —- 14 – 15 января

Церемония награждения премией Zayed Sustainability Prize —- 16 января

Саммит—- ADSW 16 – 17 января

Всемирный саммит Энергии Будущего —- 16 – 18 января

Молодежь за устойчивость —- 16 – 18 января

Инновационная зона —- 16 – 18 января

Инновации —- 16 – 19 января

Ежегодный форум WiSER —- 17 января

Абудабийской форум Арктического круга – 17 – 18 января

Форум Zayed Sustainability Prize: Повышение амбициозности и прогрессирующая инклюзивность —- 18 января

Саммит по зеленому водороду — 18 января

Форум по устойчивому финансированию в Абу-Даби —- 19 января

/// nCa, 18 января 2023 г.