Представители Туркменистана, Узбекистана, России и Кыргызстана обсудили регулярные грузоперевозки на Каспии

Организация регулярных линий морских перевозок между портом Туркменбаши и российскими портами на Каспийском море была обсуждена во вторник, 17 января в Астрахани, сообщает ТАСС.

В переговорах приняли участие представители Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

По мнению, председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева регулярные морские перевозки поспособствуют экономическому росту всех стран-участниц.

Как он сообщил, ранее уже обсуждались перспективы развития нового международного мультимодального коридора в Россию через Каспийское море, сухопутная часть которого пройдет из Кыргызстана через территорию Узбекистана до морского порта Туркменбаши.

Далее грузы предлагается перевозить морским транспортом до российских портов.

Начальник управления автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана Адылбек Акматов подчеркнул заинтересованность кыргызских автоперевозчиков в запуске данного маршрута.

“Также обсуждается вопрос по грузоперевозкам и увеличению необходимости количества паромов на Каспий. Мы ежесуточно можем поставлять порядка 50 автотранспортных средств для перевозки паромов”, – добавил Акматов.

В свою очередь, заместитель председателя агентства “Туркмендениздерьяеллары” (Туркменские морские и речные пути), агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Турменистана Сеидкули Байсейидов выразил готовность Туркменистана к предоставлению льготных приоритетных тарифов в морском порту Туркменбаши.

Также, по его словам, власти Туркменистана готовы привлечь свои судоходные компании для увеличения грузопотока по направлению Астрахань-Туркменбаши.

В декабре 2022 года Туркменистан посетил с визитом министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Тилек Текебаев. Он также посетил порт Туркменбаши, где состоялась встреча с Председателем агентства «Туркмендениздеряёллары» Аннадурды Косаевым. Стороны обсудили возможности транспортного маршрута, который протянется из Кыргызстана через Узбекистан, порт Туркменбаши в российский порт Астрахань. ///nCa, 17 января 2023 г.