В Токио прошла 9-я встреча министров иностранных дел в рамках диалога “Центральная Азия плюс Япония”

24 декабря в Доме Приемов Иикура в Токио состоялась 9-я встреча министров иностранных дел в рамках диалога “Центральная Азия плюс Япония” под председательством министра иностранных дел Японии Хаяси Есимасы, сообщает МИД Японии.

В повестку дня встречи глав внешнеполитических ведомств вошли темы сотрудничества между Японией и регионом ЦА, а также вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.

С приветственной речью выступили Министр иностранных дел Японии, а также главы делегаций стран Центральной Азии.

Приветствуя своих коллег, министр Хаяси заявил о готовности своей страны продвигать новую модель развития отношения с регионом, которая акцентирована на “инвестициях в людей” и “качестве роста” для достижения устойчивого развития в Центральной Азии в области экономики и человеческих обменов.

В своей приветственной речи руководитель МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил: «Важность этой встречи обусловлена необходимостью осмысления как текущего состояния комплекса отношений между Центральной Азией и Японией, так и определения их четких ориентиров на ближайшую перспективу. Речь идет, прежде всего, об объединении усилий наших стран с целью сохранения глобального мира, стабильности и безопасности».

В своем выступлении министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди озвучил ряд новых инициатив, в том числе по разработке Плана совместных действий по укреплению сотрудничества и механизмов координации в Центральной Азии. Кроме того, предложено проработать перечень совместных инвестпроектов на базе Международного финансового центра «Астана».

Министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин отметил, что Япония является одним из важных партнеров Таджикистана по развитию, и конструктивное сотрудничество с Японией способствует реализации мер Правительства Таджикистана в направлении повышения благосостояния народа и обеспечения устойчивого развития страны.

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что учреждение Диалога было своевременным и стратегически выверенным предложением японской стороны. Кыргызстан заинтересован в раскрытии практического потенциала Диалога, в дальнейшем развитии Диалога и участии в проектах и мероприятиях по всем направлениям, которые отвечают интересам стран-участниц.

Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов в своем выступлении отметил, что Япония является надежным партнером в обеспечении устойчивого развития Центральной Азии, вносит весомый вклад в промышленную и инфраструктурную модернизацию экономик стран региона. Озвучены инициативы по повышению эффективности взаимодействия между странами Центральной Азии и Японией, внедрению японских ноу-хау и инвестиций, реализации проектов промышленной кооперации, привлечению грантовых средств Японии в цифровизацию системы транспорта, устойчивое энергоснабжение, продвижению «зеленой» повестки, созданию медицинских учреждений и предприятий.

Министры иностранных дел стран Центральной Азии выразили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с Японией, в том числе и по такому направлению как, развитие человеческих ресурсов. По общему мнению, инструментами для реализации потенциала в данной сфере могут стать Специальная система квалифицированных рабочих и программы технической стажировки, предлагаемые Японией.

Кроме того, было заявлено об актуальности взаимодействия стран ЦА и Японии в области декарбонизации через Механизм совместного кредитования (JCM), особенно с учетом того, что регион чрезвычайно уязвим к климатическим и экологическим угрозам и вызовам.

Еще одна тема, поднятая в ходе встречи – это транспортная связуемость. Стороны обменялись мнениями о будущем сотрудничестве в рамках “Транскаспийского международного транспортного маршрута“. Как сообщалось, государственно-частная миссия Японии провела исследования по данному коридору. В этой связи стороны договорились провести в первом квартале 2023 года форум по этому вопросу в рамках диалога “Центральная Азия плюс Япония” для более углубленных дискуссий.

Следующим пунктом повестки дня стали вопросы безопасности. Министры согласились с важностью активизации усилий по противодействию транснациональной организованной преступности, пограничному контролю и трансграничному сотрудничеству, наращиванию потенциала по борьбе с наркотиками, предотвращению терроризма и экстремизма, поддержке наращивания потенциала в Центральноазиатском регионе и улучшению региональной социально-экономической инфраструктуры для содействия стабилизации всего региона, включая Афганистан, в целях устранения традиционных рисков нестабильности.

Во время рабочего ланча после совместной пресс-конференции министры обменялись мнениями по третьему пункту программы встречи, касающегося региональной и международной ситуации.

Министры иностранных дел Японии и пяти стран Центральной Азии подтвердили важность партнерства в поддержании и укреплении международного порядка, основанного на верховенстве международного права и принципов Устава ООН.

Главы МИД стран Центральной Азии и Японии отметили растущую актуальность и потенциал межпарламентских обменов как эффективного инструмента глобального взаимодействия в обеспечении мира, безопасности и стабильности и приветствовали усилия по созданию шестистороннего форума для межпарламентского взаимодействия. В этом контексте министры также приветствовали создание японской стороной Парламентской лиги дружбы Япония-страны Центральной Азии.

По итогам встречи было принято Совместное заявление, в котором обозначена важность развития сотрудничества между Японией и государствами Центральной Азии в таких сферах, как инвестиции, торговля, цифровая взаимосвязанность, здравоохранения, сельское хозяйство, образование и научные исследования, водная энергетика и изменение климата, а также транспорт и логистика.

Следующая встреча министров иностранных дел в формате Центральная Азия+Япония состоится в Казахстане, который станет председательствующей страной в диалоге с 2023 года. ///nCa, 24 декабря 2022 г.