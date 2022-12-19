Национальный День Катара отпразднован в Ашхабаде

Посол Государства Катар в Туркменистане Хамад бин Рашид Аль-Азба провел в субботу, 17 декабря, торжество, посвященное Национальному Дню Катара.

В своей приветственной речи глава Катарской дипмиссии подчеркнул: «Государство Катар и Туркменистан связывают давние и глубокие братские отношения, есть общее желание двух стран развивать эти добрые и тесные отношения, поддерживать двустороннее сотрудничество в политической, экономической, торговой, культурной и спортивной сферах. Надеемся на дальнейшее развитие этих отношений, с тем чтобы поднять на уровень стратегического партнерства между нашими странами».

В качестве почетного от имени правительства Туркменистана на банкете присутствовал вице-премьер Батыр Атдаев.

Неофициальный перевод текста выступления Посла Хамад бин Рашид Аль-Азба:

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Ваше Превосходительство, Заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана, уважаемый господин Батыр Атдаев.

Ваши Превосходительства! Уважаемые гости! Дамы и господа!

Сегодня мы вместе с вами празднуем Национальный день Государства Катар, основы которой в этот день 1878 года положил покойный Шейх Джасем бин Мохаммед АЛ ТАНИ.

В этой связи, мы направляем сердечные поздравления Его Высочеству Эмиру Государства Катар Шейху Тамим бин Хамад АЛ ТАНИ, а также Его Высочеству Эмиру-Отцу Шейху Хамад бин Халифа АЛ ТАНИ, которые продолжили путь славы, чести и развития и возглавили путь возрождения для построения катарского общества, способного противостоять вызовам и строить многообещающее будущее.

Государству Катар удалось утвердить основные принципы для достижения своих целей и амбиций внутри страны. Так, наука стала отправной точкой для нового возрождения. Государство Катар установило научный подход, вытекающий из современности как видения и концепции, в тоже время, не забывая о традициях и культуре катарского народа.

Ваши Превосходительства! Уважаемые гости! Дамы и господа!

Для каждого гражданина Катара, Национальный день является знатным и любимым событием, которое демонстрирует сплоченность и единство народа Катара, отражает славу, гордость за родину и верность предкам, оставивших вечную память жертвуя своей жизнью, вызывает гордость мудрым руководством Эмира страны, Его Высочества шейха Тамим бин Хамад АЛ ТАНИ – возглавляющего марш достижений, развития и светлого будущего, подчеркивает высокий статус Катара в мире, который поднимается все выше и выше, тогда как наша страна становится всё сильнее и крепче, более прогрессивная, благополучная, развитая, процветающая и стабильная.

Девиз текущего года «Наше единство – источник нашей силы», являющийся отрывком из речи Его Высочества Эмира, является подтверждением пути, выбранного катарским народом, основанного на солидарности, сплоченности и единстве, для противостояния вызовам и достижения целей.

Празднование Национального Дня в этом году имеет особое внимание, так как совпадает с проведением чемпионата мира по футболу в Государстве Катар. Эти два мероприятия дают возможность привлечь внимание всего мира к единству и культуре народа Катара, поскольку посетители Катара в этот период знакомятся с яркими аспектами нашей истории и культуры и степени нашей веры в цивилизованное взаимодействие с другими культурами и гордостью нашими арабскими и исламскими ценностями.

Финал чемпионата мира по футболу 2022 года, который проводился в нашей стране в течение 28 дней, помог Катару убедить весь мир в своей способности организовывать крупные глобальные мероприятия с ошеломляющим успехом, поразившим всех, и вынудив тех, кто сомневался в способности Катара провести этот всемирный чемпионат, теперь уже рассказывать об этом уникальном успехе. Единственный в своем роде уровень организации, способствовал тому, что каждый кто посетил Катар, подтвердил, что этот чемпионат является величайшим и наилучшим в контексте организации, безопасности, терпимости и ценности.

Чемпионат мира продемонстрировал культурную самобытность Государства Катар в дополнение к его огромному потенциалу в сфере экономики, безопасности, управления, а также его очевидные достижения других областях.

Мы выражаем благодарность за поддержку и признание нашего успеха в организации этого великого глобального гуманитарного мероприятия, и подтверждаем, что этот уникальный и вдохновляющий опыт принадлежит всему человечеству.

Чемпионат мира по футболу в Катаре собрал все народы и подтвердил, что мир может объединиться, чтобы противостоять крупным вызовам, которые угрожают всему человечеству.

Ваши Превосходительства! Уважаемые гости!

Дамы и господа!

Внешняя политика Государства Катар основывается на взаимном уважении между странами, продвижении общих интересов, невмешательстве во внутренние дела других стран и отказе от насилия и терроризма, подкрепленная мягкой и уравновешенной дипломатией для закрепления этих принципов.

Государство Катар при своем посредничестве способствовало прокладыванию пути к миру, стабильности и развитию во многих странах на региональном и международном уровнях. Оно укрепило международный мир и безопасность через посредничество, направленное на разрешение споров мирными средствами и поддержку проектов развития и стабильности в разных странах.

Государство Катар, как надежный международный партнер, верит в поддержку коллективных инициатив и многосторонних действий и всегда активно реагирует на глобальные кризисы, такие как продовольственная безопасность, энергетика, пандемия Covid-19 и другие.

Что касается двух наших дружественных стран, то Государство Катар и Туркменистан связывают давние и глубокие братские отношения, есть общее желание двух стран развивать эти добрые и тесные отношения, поддерживать двустороннее сотрудничество в политической, экономической, торговой, культурной и спортивной сферах. Надеемся на дальнейшее развитие этих отношений, с тем чтобы поднять на уровень стратегического партнерства между нашими странами.

Хочу отметить исторический визит Его Превосходительства Президента Туркменистана многоуважаемого господина Сердара БЕРДЫМУХАМЕДОВА в Государство Катар 3 декабря 2022 года, по приглашению Его Высочества Эмира Государства Катар Шейха Тамим бин Хамад АЛ ТАНИ, для присутствия на матчах Чемпионата Мира по футболу «FIFA QATAR 2022». Лидерами наших стран была проведена встреча в международном стадионе «HALIFA», в ходе которой были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества между нашими странами и пути их развития.

Ваши Превосходительства! Уважаемые гости! Дамы и господа!

В заключение, хочу поблагодарить Вас то что оказали честь своим присутствием на нашем приеме, и пожелать вам всем крепкого здоровья и благополучия.

Вассаламу алайкум ва рахматуллахи ва баракатух! ///nCa, 19 декабря 2022 г.

Несколько фотографий с мероприятия: