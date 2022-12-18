Генеральная Ассамблея ООН единогласно поддержала инициативу Президента Узбекистана

14 декабря 2022 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно одобрила резолюцию «Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)».

Принятие резолюции было предложено Президентом Шавкатом Мирзиёевым в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году.

В резолюции подчеркивается важная роль парламентов в возобновлении приверженности единству, солидарности и многостороннему сотрудничеству в целях поддержки всеохватного, устойчивого и прочного восстановления после пандемии COVID-19 и ускорения работы во имя устойчивого развития при обеспечении того, чтобы никто не был забыт.

Генассамблея призывает государства оказывать поддержку парламентам и способствовать их вовлечению в процессы последующей деятельности и обзора хода достижения ЦУР, особенно в подготовку добровольных национальных обзоров, оказывать им помощь для обеспечения и усиления национальной ответственности и подотчетности.

Отдельное внимание уделено обеспечению гендерного равенства, что должно стать центральным элементом усилий по ускорению прогресса в достижении ЦУР путем содействия полному, равноправному и значимому участию женщин в работе законодательных органов и в парламентских процессах.

Признается важная роль и вклад молодежи в успешную реализацию Повестки дня на период до 2030 года, и необходимость обеспечения полного, равноправного и значимого участия молодежи в парламентских процессах.

Соавторами документа выступили 80 государств со всех континентов мира, в том числе все страны Центральной Азии, Австрия, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Германия, Египет, Испания, Индонезия, Италия, Катар, КНР, Колумбия, Республика Корея, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Португалия, Сингапур, Финляндия, Франция, Швеция, Япония и другие.

Резолюцию тепло приветствовали структуры ООН и другие международные организации. Подчеркивается, что резолюция станет уникальным путеводителем для парламентариев, мобилизуя их усилия в ускоренной реализации ЦУР.

Межпарламентский союз считает данный документ важным шагом в деле подготовки к Саммиту ЦУР, который состоится в сентябре 2023 года в рамках Высокой недели 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. ///nCa, 18 декабря 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)