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Первые леди Турции и Азербайджана посетили показ мод и выставку туркменского национального прикладного искусства

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На полях саммита глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, супруга Гурбангулы Бердымухамедова – Огульгерек Бердымухамедова и Первая леди Турции Эмине Эрдоган посетили выставку туркменского национального искусства и показ мод.

Согласно сообщению Trend, выставка включала 11 секций, в которых были представлены ковры и ковровые изделия, национальная одежда и украшения, а также картины и изделия ручной работы туркменских женщин-мастериц.

///nCa, 15 декабря 2022 г. (источник фото – Trend)

 

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