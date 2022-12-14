Что будет с ЕАЭС?

В столице Кыргызстана прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Саммит лидеров ЕАЭС состоялся на фоне непростой геополитической ситуации и жёсткого санкционного давления в отношении двух из пяти членов союза. Такой контекст стал серьезным испытанием на прочность для объединения, которое вопреки всему продолжает жить и пытается расширить связи и наращивать объемы торговли.

Очевидно, что российско-украинская война внесла свои коррективы в деятельность ЕАЭС. Санкционные ограничения, наложенные коллективным Западом на Россию, существенно сказались на динамике экономического сотрудничества стран-участниц.

С учетом ухудшения отношений между участниками объединения появились предположения о возможном распаде Евразийского экономического союза. Выросло недоверие к российскому партнеру, который оказался более непредсказуемым, чем предполагалось. Международные санкции сильно ударили по экономике всего союза, обвалив национальные валюты стран-участниц и рекордно разогнав инфляцию.

Такой непростой контекст заставляет участников объединения форсированно искать новые форматы сотрудничества и каналы коммуникаций с третьими странами.

Несмотря на это, исторически сложившиеся торгово-экономические отношения не позволяют кардинально остановить и свернуть в «одно мгновение» действующие региональные проекты. При всех разногласиях и отягчающих обстоятельствах, интеграция все-таки работает и приносит свои результаты.

Это прекрасно понимает избранный на новый семилетний срок президент Казахстана Токаев. Как опытный дипломат и переговорщик он точно знает, как играть в сложных условиях, сохраняя баланс. Поэтому именно он становится хэдлайнером в этой игре по новым правилам.

Локомотивом позитивных процессов в ЕАЭС в последний год, очевидно, стал Казахстан, как редкий сегодня игрок, сохранивший нормальные отношения со всеми участниками геополитических комбинаций в регионе и за его пределами.

«В поиске новых точек роста в торговле и экономике могут помочь только своевременные и смелые решения. Для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего евразийского пространства» – заявил Токаев на недавнем форуме приграничного двустороннего сотрудничества с Россией.

Под новыми подходами президент Казахстана понимает, например, сопряжение возможностей ЕАЭС с потенциалом транснациональных коридоров в рамках инициатив «Один пояс, один путь» и маршрута «Север – Юг». Это открывает странам «Евразийской пятерки» совершенно новые перспективы наращивания экспорта и формирования совместных со странами «Пояса» производственных цепочек, валютно-финансового и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в цифровой сфере.

На Узбекистане стоит остановиться отдельно. Страна в 2020 году получила статус наблюдателя в организации и с тех пор системно углубляет и расширяет сотрудничество с партнерами по ЕАЭС. Из последних инициатив, которые уже активно обсуждает экспертное сообщество – возможное формирование «тройственного газового союза» Казахстана, России и Узбекистана.

Как считают экономисты «газовая инициатива» может принести выгоды не только этой тройке стран, но и в перспективе всему ЕАЭС через формирование единого энергетического рынка и вовлечение новых партнеров в интеграционное объединение.

Все перечисленные моменты составляют далеко не полный список вопросов, которые стояли на повестке саммита в Бишкеке. Но уже только их достаточно, чтобы понимать, что государства Евразийского экономического союза нацелены не просто на продолжение, но и на расширение сотрудничества, вопреки всем обстоятельствам и негативным прогнозам.

Минусы, конечно, можно найти во всём. Безусловно, в членстве в ЕАЭС они найдутся для каждого участника. Так, увы, работает интеграция: ты жертвуешь малым, чтобы получить больше.

И учитывая весь спектр сложившихся сегодня геополитических и экономических обстоятельств, надо сказать, что альтернатив ЕАЭС, которые в том же масштабе обеспечивали бы возможности для кооперации на постсоветском пространстве, просто нет.

А значит, странам-участницам придется договариваться, искать те самые «новые точки роста» и принимать те самые «своевременные и смелые решения», чтобы не просто выжить, но и преуспеть в новой картине международного порядка.

И делать это придется совместно, конечно. ///nCa, 14 декабря 2022 г.