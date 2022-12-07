Казахстанская компания получила контракт на управление железнодорожной линией в Афганистане

Компания из Казахстана получила контракт на управление железнодорожной линией Хайратан-Мазари-Шариф в Афганистане.

Компания под названием Mansour Fatih подписала контракт с Бахтом Рахманом Шарафатом, исполняющим обязанности главы железнодорожного управления Афганистана, 4 декабря 2022 года, сообщает TOLO News.

Годовая стоимость контракта составляет 4,1 миллиона долларов США. Договор предусматривает управление техническими вопросами железнодорожной линии.

“Мы платили “Согдиана Транс” 15 миллионов долларов, в том время как “Согдиана Транс” из Узбекистана предоставляла нам услуги только на участке протяжённостью 22 километров, только в порту Хайратон. Новая компания будет предоставлять сервис на трассе длинной 106 километров”, – пояснил Бахт Рахман Шарафат.

Как заявил заместитель главы компании Mansour Fatih Бисн Бай Маханов, штат сотрудников будет увеличен в зависимости от возможностей.

“Мы выиграли этот контракт в ходе тендера”, – рассказал он.

В Афганистане действует четыре железнодорожные линии. Линии Серхетабад (бывшая Кушка) – Тургунди и Имамназар -Акина строятся и эксплуатируются Туркменистаном за счет собственных средств и опыта.

Линия Хайратон-Акина – Мазари-Шариф соединяет Афганистан с Узбекистаном.

Линия Хаф-Герат ведет в Иран. Строительство этой 225-километровой магистрали было начато в 2007 году и, как сообщается, завершено в декабре 2020 года, но линия до сих пор не введена в эксплуатацию. По сообщениям некоторых СМИ, расходы на проекты достигли 75 млн.долларов США.

Представитель министерства иностранных дел Ирана заявил в прессе 1 ноября этого года о том, что эксплуатация железной дороги Хаф-Герат нестабильна из-за внутренних условий в Афганистане. /// nCa, 7 декабря 2022 года [фото – TOLO News]