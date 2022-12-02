Устный фольклор Ходжи Насреддина внесен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества

Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия включил устное традицию анекдотов Ходжи Насреддина/Моллы Несреддина/Моллы Эпенди/Апенди/Афенди Кожанасыра в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в ходе своей 17-й сессии комитета в столице Марокко.

Как сообщает МИД Казахстана, этот элемент представлен совместно Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Турцией, Туркменистаном и Узбекистаном.

Ходжа Насреддин – восточный фольклорный персонаж, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов, а иногда и бытовых сказок. Он совмещает в себе внутренне противоречивый образ антигероя, бродяги, вольнодумца, бунтаря, глупца, юродивого, хитреца, плута и даже философа, высмеивает людские пороки, скупцов, ханжей и лицемеров.

Сатирические шутки Насреддина часто разбивают общепринятые нормы, рассказчик находит неожиданные выходы из сложных ситуаций и всегда остается победителем благодаря силе слова.

Несмотря на небольшие различия между сообществами с точки зрения образов, имен персонажей и историй, ключевые черты Ходжа Насреддина и образы героев шуток являются общим наследием в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане и Узбекистане. ///nCa, 2 декабрь 2022 г.