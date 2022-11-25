Туркменистан и ОАЭ будут сотрудничать в области транспортной логистики

Ассоциация Туркмен Логистика (TLA) и Национальная Ассоциация фрахта и логистики ОАЭ заключили Меморандум о взаимопонимании.

Документ был подписан в рамках официального визита Президента Сердара Бердымухамедова в ОАЭ, в ходе бизнес-форума 22 ноября.

Как сообщают в TLA, меморандум подтверждает обоюдную готовность активно расширять сотрудничество на взаимовыгодной и равноправной основе.

Следует отметить, что транспортно-логистическое сотрудничество между ОАЭ и Туркменистаном, представляется стратегическим направлением двухстороннего взаимодействия. В частности, туркменский лидер на встрече в верхах указал на большие перспективы логистического «агрегирования» Международного морского порта Туркменбаши и портов ОАЭ.

Вместе с тем, непосредственно на практике продвижением достигнутых соглашений будут заниматься транспортные компании и логистические операторы обеих стран. В Туркменистане рынок транспортно-логистических услуг достаточно развит.

Немаловажную роль в этом тренде играет Ассоциация «Туркмен Логистика», созданная в 2020 год. В состав Ассоциации входят более 130 транспортных и логистических предприятий и одна из задач объединения – повышение роли Туркменистана в международной транспортно-логистической системе.///nCa, 25 ноября 2022 г.