Транспорт и логистика станут важной частью туркмено-германского партнерства

В ближайшем будущем немецкие компании намерены реализовать в Туркменистане крупные проекты, неотъемлемой частью которых будет транспорт и логистика. Об этом было заявлено в ходе встречи бизнес делегации Германии, состоявшейся 23 ноября в Торгово-промышленной палате Туркменистана, сообщает Ассоциация «Туркмен Логистика».

С туркменской стороны в переговорах приняли участие предприятия государственного и частного сектора в области текстиля, сельского хозяйства, торговли и логистики.

В состав делегации Германии также вошли представители таких крупных промышленных и текстильных компаний как Langen Consulting Engineering GmbH и А. Monforts Textilmaschinen GmbH&Co. Так, Monforts хороша знакома в туркменской текстильной промышленности своим передовым оборудованием, а Langen Consulting Engineering GmbH специализируется на логистических концепциях и системах складского менеджмента.

Туркменскую транспортно-логистическую отрасль на встрече представили компании «Халкара достлук», «Тылла нал», «Абрайлы кесп» и «Юкли Кервен».

Их специалисты рассказали о возможностях в осуществлении мультимодальных грузоперевозок из ЕС в Туркменистан. Компания «Тылла нал» в свою очередь предложила услуги по перевозкам воздушным транспортом. ///nCa, 25 ноября 2022 г.