В 2023 году средняя заработная плата туркменистанцев превысит 2500 манат

В соответствии с «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» средние заработные платы в Туркменистане вырастут до 2506,3 маната. Об этом в ходе заседания в среду, 23 ноября, сообщил Председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Также он озвучил ряд некоторых целевых показателей, запланированных на предстоящий год.

Так, в соответствии с вышеназванной Программой, в 2023 году предусматривается заложить капитальные инвестиции в размере 1 миллиард 354,59 миллиона манатов. Эти средства по сравнению с 2022 годом значительно выше.

В соответствии с президентской программой в Туркменистане в 2023 году будут построены 5 больниц, 11 детских дошкольных учреждений, 8 общеобразовательных школ, 1 высшее учебное заведение и 1 театр.

В следующем году предусматривается создать 2687 новых рабочих мест, построить за счёт государственных средств 14,44 тысячи квадратных метров жилья и за счет частного сектора – 436,38 тысячи квадратных метров жилья.

В результате жилая площадь на душу населения увеличится до 23,4 квадратных метра. ///nCa, 24 ноября 2022 г.