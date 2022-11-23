В таможенной службе Туркменистана прошла встреча с региональным представителем UNODC

В понедельник, 21 ноября 2022 года в Государственной таможенной службе Туркменистана состоялась встреча Заместителя Председателя Государственной таможенной службы Туркменистана Д.Байрыева с Региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии г-жой Ашита Миттал.

Она прибыла в Туркменистан с официальным визитом для участия в 55-ой сессии Подкомиссии по незаконному обороту запрещенных веществ на Ближнем и Среднем Востоке.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение положительным развитием сотрудничества между Государственной таможенной службой Туркменистана и UNODC.

Региональное представительство UNODC в Центральной Азии является одним из основных международных партнеров Государственной таможенной службы Туркменистана.

Одним из важных совместных проектов является программа по контролю за контейнерными перевозками, реализуемая UNODC и Всемирной Таможенной Организацией.

В рамках программы в Туркменистане были созданы три Группы портового контроля на базе таможенного поста «Фарап» на туркмено-узбекской границе, в Международном таможенном терминале в городе Ашхабад, а также в международном морском порту Туркменбаши. Группы через информационную систему «ContainerCOMM» взаимодействуют с 10 странами по передаче информации.

В рамках официальной миссии в Туркменистан г-жа Миттал также планирует посетить Группу портового контроля на международном таможенном терминале городе Ашхабад и офис пограничного взаимодействия на контрольно-пропускном пункте Имамназар на туркмено-афганской границе. ///nCa, 23 ноября 2022 г.