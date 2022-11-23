Туркменистан приглашает эмиратский бизнес к широкомасштабному сотрудничеству

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил представителей деловых кругов ОАЭ к масштабному и взаимовыгодному сотрудничеству, которое может выйти на новый уровень.

«Я считаю, что мы подошли к тому моменту, когда нужны действительно масштабные, нацеленные на развитие совместные проекты, которые могут стать движущей силой экономического сотрудничества и открыть новые возможности для привлечения инвестиций, создания смешанных производств, формирования современной инфраструктурной системы, дадут импульс для начала долгосрочного, стратегического, комплексного туркмено-эмиратского взаимодействия», – заявил туркменский лидер, выступая на открытии бизнес-форума «Туркменистан-ОАЭ» в Абу-Даби во вторник, 22 ноября.

«Для этого готовы создать благоприятные правовые и организационные условия, оказать инвесторам необходимую поддержку в виде налоговых, таможенных, визовых, страховых и других льгот», – подчеркнул он.

По мнению Сердара Бердымухамедова, в настоящее время есть все возможности для того, чтобы вывести отношения между Туркменистаном и ОАЭ на новый уровень. Особенно перспективными направлениями представляются топливная энергетика, газохимическая промышленность, возобновляемая энергетика, создание транспортной инфраструктуры, портовое и логистическое взаимодействие, финансово-банковский сектор.

Глава государства рассказал участникам бизнес-форума о динамике развития туркмено-эмиратских отношений в последние годы.

Так, созданный в 2012 году Совместный комитет по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами, а также Деловой совет по сотрудничеству между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Федерацией торгово-промышленных палат ОАЭ являются хорошими формами деловых связей.

В нефтяной отрасли Туркменистана успешно работает компания «Dragon Oil».

В 2021 году между Правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби было подписано кредитное соглашение о финансировании проекта строительства комплекса сооружений для аэропорта в городе Джебел Балканского велаята.

Также было отмечено, что в 2018 году завершено строительство нового Международного порта Туркменбаши на побережье Каспийского моря. Сегодня это мощный многофункциональный морской порт.

Глава Туркменистана выразил уверенность в том, что Международный морской порт Туркменбаши полностью отвечает целям налаживания логистических цепочек с портами на территории ОАЭ, а для компаний, специализированных на управлении портами и оказании логистических услуг, может стать привлекательным проектом.

Говоря о кооперации в химической промышленности, Президент Сердар Бердымухамедов напомнил, что между Правительством Туркменистана и Банком развития Абу-Даби подписано кредитное соглашение о финансировании строительства химического завода по производству смешанных минеральных удобрений в городе Туркменабат.

Будучи страной с огромными запасами нефтегазовых ресурсов, Туркменистан также стремится развивать «зелёную» энергетику. В данном контексте Правительству ОАЭ была выражена благодарность за поддержку наших усилий по налаживанию сотрудничества со специализированной организацией IRENA.

Также между Правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби подписано кредитное соглашение о финансировании строительства в стране гибридной электростанции.

Наряду с этим, Туркменистан проявляет интерес к успешному опыту функционирования финансовой системы ОАЭ, финансово-кредитных организаций, страховых компаний, создания и деятельности фондовых бирж.

«В связи с этим мы возлагаем огромные надежды на взаимное сотрудничество между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Дубайским центром развития исламской экономики, другими банковскими и финансовыми структурами Объединённых Арабских Эмиратов», – подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

По мнению главы Туркменистана, важнейшей частью сотрудничества является проведение совместных выставок производителей товаров и услуг обеих стран, а также организация совместных бизнес-форумов на регулярной основе.

«Наша страна всегда открыта для любых эффективных идей и предложений, ответственного и надёжного сотрудничества. И сегодняшнюю нашу встречу я расцениваю как важный шаг на пути к установлению прочного и долгосрочного торгово-экономического взаимодействия между бизнес-сообществами Туркменистана и ОАЭ», – заявил туркменский лидер.

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В свою очередь, Абдулла Мохаммед Аль Мазруи, председатель Федерации торгов-промышленных палат ОАЭ и председатель ТПП Абу-Даби, выступая на форума, сказал: «ОАЭ и Туркменистан имеют прочные экономические отношения. Под руководством президента Его Высочества Шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна наша страна намерена установить более крепкие отношения с Туркменистаном на всех уровнях, особенно в экономическом секторе, который расширяется в геометрической прогрессии и обещает большой потенциал и широкие возможности».

По его словам, ОАЭ являются крупным торговым партнером Туркменистана, объем двусторонней ненефтяной торговли в 2021 году достиг 255,3 миллиона долларов США.

Аль Мазруи выразил уверенность в том, что эта цифра будет расти, учитывая стремление обеих стран изучить больше элементов развития и перспективных возможностей во всех секторах, особенно учитывая, что Туркменистан занимает стратегическое географическое положение в Центральной Азии с перспективными рынками.

«Мы, в Палате ОАЭ, полны решимости и дальше расширять наши отношения с Туркменистаном, поэтому я призываю эмиратских бизнесменов и инвесторов изучить все доступные инвестиционные возможности в Туркменистане и сосредоточиться на конкурентоспособных секторах, что увеличило бы поток инвестиций в обе страны», – продолжил он.

Председатель федерации ТПП ОАЭ призвал разработать совместную дорожную карту, сформировать совместные консультативные комитеты, активизировать работу Делового совета ОАЭ-Туркменистан и повысить его роль в продвижении возможностей для бизнеса.

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В ходе делового форума были обсуждены пути дальнейшего углубления налаженных связей, озвучены конкретные предложения относительно увеличения объёмов товарооборота, расширения и диверсификации взаимовыгодного экономического партнёрства.

На полях форума состоялась церемония подписания следующих двусторонних документов:

Соглашение о конфиденциальности между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и компанией «Abu Dhabi Port Group»;

Соглашение между Государственной электроэнергетической корпорацией «Türkmenenergo» Министерства энергетики Туркменистана и компанией «Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar» о взаимодействии по развитию в Туркменистане проектов по возобновляемым источникам энергии общей установленной мощностью 100 MWt;

Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Первым банком Абу-Даби.

Также между предпринимательскими структурами двух стран были заключены сделки по оказанию логистических услуг и проведение различных экспортно-импортных операций.

///nCa, 23 ноября 2022 г.