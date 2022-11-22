Народ Казахстана энергично приступает к реализации политической метаморфозы в своей стране – Токаев переизбран

Комментарий nCa

Казахстан пришел к президентским выборам 20 ноября 2022 года с шестью кандидатами в предвыборной гонке. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев был переизбран с перевесом в 81,3% голосов, согласно результатам, объявленным избирательной комиссией 21 ноября 2022 года.

Оглушительная победа Токаева имеет четкий посыл: народ Казахстана с энтузиазмом вступил на путь, который изменит систему во многих отношениях.

Люди хотят перемен, и они приветствуют “форму перемен”, которая была определена предвыборным манифестом Токаева. Вот его основные тезисы:

Новые инициативы будут направлены на достижение экономического прогресса

Произойдет трансформация Казахстана и улучшение благосостояния граждан

Будет проводиться сбалансированная внешняя политика для обеспечения региональной и глобальной безопасности

Будет: Справедливое государство, Справедливая экономика, Справедливое общество

Государство продолжит двигаться в направлении: сильного президента, влиятельного парламента, подотчетного правительства

Произойдет консолидация позиций народа и властей

Судебная власть будет независимой, а права граждан будут защищены

Произойдут радикальные изменения для развития экономики, включающие сокращение государственного вмешательства в экономику, борьбу с олигархией, сбалансированную и прозрачную налогово-бюджетную политику, развитие сельского хозяйства в сельской местности, расширение транспортных коридоров, независимую энергетическую систему, не ограничивающуюся устойчивой энергетикой, инфраструктуру и региональное развитие, производство высокотехнологичных товаров, и продолжающуюся цифровую трансформацию Казахстана

Социальные инвестиции в граждан станут основой экономического роста, включая, но не ограничиваясь этим, доступное и качественное образование, улучшенную систему здравоохранения, укрепление национального суверенитета, больше возможностей для участия молодежи в управлении и защиту окружающей среды.

Переизбрав Токаева, народ приобрел долю в общем будущем.

Повестка дня огромна и амбициозна. Существует определенный срок, за который можно достичь большей части того, что было обещано, – семь лет.

Это требует единства; горизонтального и вертикального единства.

Позитивным аспектом является то, что на данный момент достигнуто единство по всему национальному спектру. Манифесты остальных пяти кандидатов в президентской гонке были идентичными программе Токаева. Это довольно логично, потому что после конституционных реформ в июне 2022 года нация определила направление.

Убедительная победа Токаева также является признаком национального единства. Люди знают, куда они хотят двигаться, и они доверяют Токаеву, чтобы он привел их к выбранной цели.

Одной из первых задач для Токаева будет сохранение этого единства и дальнейшее его консолидация. Это потребует некоторых шагов, которые должны принести быструю и видимую пользу народу. Для того чтобы это произошло, потребуется команда, которая будет действовать в унисон и по-прежнему искренне реагировать на потребности людей.

Также необходимо будет осознать, что Астана и Алматы заслуживают иного подхода по сравнению с остальной частью страны. Анализ данных опроса покажет путь. Тот факт, что Астана и Алматы мыслят несколько иначе, чем остальные части страны, является довольно универсальным явлением. В большинстве стран мира мегаполисы и крупные населенные пункты имеют свое собственное настроение и темп.

Администрация Токаева, вероятно, примет быстрые меры для повышения уровня удовлетворенности этих двух мегаполисов.

Это влечет за собой необходимость постоянного выявления и устранения очагов недовольства. В частности, потребуется пропорциональное распределение ресурсов и наиболее рациональное их использование.

В числе неотложных задач – обеспечение надлежащего уровня удобств и комфорта во время долгой и суровой зимы в Казахстане.

Эти две области – решение проблем Астаны и Алматы и эффективные меры по обеспечению того, чтобы страна пережила зиму – требуют скорейшего внимания, поскольку страна продолжит проходить процесс трансформации системы до середины следующего года, то есть до выборов в парламент и местные органы власти.

Первый шаг к Новому Казахстану сделан, и мы уверены, что администрация Токаева успешно справится с любыми вызовами, сохранив доверие избирателей.

Счастливого пути, Казахстан. /// nCa, 22 ноября 2022 г.