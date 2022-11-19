Цифровая взаимосвязанность и Водно-Энергетические ресурсы – ЕС запустила в Центральной Азии важные инициативы связуемости

На самаркандской конференции по взаимосвязанности между Европейским союзом и Центральной Азией: Global Gateway были запущены две важные инициативы Team Europe, призванные не только укрепить межрегиональное сотрудничество, но и внесли вклад в то, чтобы страны Центральной Азии шли в ногу со глобальным развитием.

«Наша цель – сблизить Европу и Центральную Азию – сблизить [оба региона], используя то, что мы называем “Командой Европы”, которая представляет собой консолидированные действия государств – членов Европейского Союза, его институтов и наших финансовых возможностей», – сказала верховный представитель ЕС, вице-президент Жозеп Боррель, открывая конференцию.

Первая инициатива будет сфокусирована на чрезвычайно важной для Центральной Азии сфере – это вода, энергия и изменение климата – все это взаимосвязано. Инициатива по воде, изменению климата и энергетике будет способствовать рациональному использованию некоторых из наиболее важных ресурсов региона – водных и энергетических ресурсов – для устойчивого решения экологических проблем и борьбы с изменением климата.

Вторая инициатива по цифровому подключению расширит доступ Центральной Азии к глобальному Интернету с помощью спутниковой связи.

Как известно, ключевой целью цифровой дипломатии ЕС является содействие цифровой трансформации, ориентированной на людей. Инициатива Team Europe поддержит создание операторов спутниковой связи в Центральной Азии с прямым подключением к ЕС.

В чем суть Team Europe? В 2020 году посреди пандемийного кризиса Европейский Союз приступил к реализации программы помощи Team Europe (Команда Европа), направленной на поддержку стран-партнеров в их борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Подход Team Europe состоит в объединении финансовых ресурсов ЕС, его стран-членов и финансовых институтов, в частности Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. ///nCa, 19 ноября 2022 г.