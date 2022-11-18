ЕС вложит в центральноазиатские проекты 300 миллионов евро

На ближайшие четыре года Европейский Союз выделил грантовое финансирование в размере 300 миллионов евро как на двусторонние, так и на региональные проекты в Центральной Азии. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии международной конференции «ЕС – Центральная Азия» по взаимосвязанности: «Глобальные ворота» в Самарканде.

Как подчеркнул глава Европейской дипломатии, цель ЕС состоит в том, чтобы обеспечить инвестиции высочайшего качества, основанные на разумных принципах, прозрачных правилах и правовой определенности. Такой подход является одной из причин того, что Европа является источником прямых иностранных инвестиций номер один во всем мире и, безусловно, крупнейшим инвестором в Центральной Азии.

«За последние 10 лет государства-члены ЕС инвестировали в страны Центральной Азии более 105 миллиардов евро или 121,3 миллиарда долларов, что превышает 40% от общего объема прямых иностранных инвестиций в регионе», – заявил Боррель, добавив, что этот объем инвестирования превышает российские и китайские капиталовложения.

Говоря о задачах конференции, верховный представитель ЕС выделил три конкретные области: цифровые технологии, транспорт и взаимосвязь между водой и энергией.

В этой связи Боррель упомянул две инициативы Team Europe, которые запущены на самаркандском форуме:

Инициатива Team Europe по водным ресурсам, энергетике и изменению климата. Она будет способствовать устойчивому управлению водными и энергетическими ресурсами, решению экологических проблем и борьбе с изменением климата в Центральной Азии.

Инициатива Team Europe по цифровому подключению, которая расширит доступ Центральной Азии к глобальному Интернету с помощью спутниковой связи.

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18 ноября в Самарканде состоялась первая международная конференция «ЕС – Центральная Азия» по взаимосвязанности: «Глобальные ворота».

В работе форума приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, высокопоставленные лица государств-членов ЕС, международных финансовых институтов и частного сектора, эксперты, а также представители гражданского общества. ///nCa, 18 ноября 2022 г.