ЕС – крупнейший инвестор в Центральной Азии

«Европейский союз является крупнейшим инвестором в Центральной Азии: почти половина совокупных инвестиций в регионе – более 40% – была осуществлена компаниями ЕС. Мы лучший, первый торговый партнер – опережая Китай, опережая Россию», – заявил верховный представитель, вице-президент ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам министерской встречи «Евросоюз-Центральная Азия» в Самарканде.

Боррель назвал регион Центральной Азии стратегической частью мира, которая становится все более и более стратегической, находясь в середине пути между Европой и Азией, и являясь местом связуемости, где Европа должны приложить большие усилия для создания инфраструктуры, необходимой для соединения двух континентов.

Терроризм и трансграничная преступность, исходящие из Афганистана, пост-пандемийное восстановление, климатическая ситуация – это те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Центральная Азия.

«Мы будем продолжать поддерживать безопасность границ в Центральной Азии в рамках нашей давней программы управления границами (БОМКА)», – заверил Боррель.

Он также призвал страны Центральной Азии и ЕС теснее взаимодействовать политически, в многостороннем контексте, работать над вопросами безопасности, торговли и инвестиций. «Мы сталкиваемся с климатической и цифровой трансформацией, которую необходимо рассматривать как возможность. Это не только угроза, вызов, но и возможность, особенно для молодежи», – продолжил он.

Вопросы взаимосвязанности и конкретные проекты будут обсуждены на конференции Европейский союз-Центральная Азия по подключению Global Gateway. «Чтобы воплотить их [проекты] в реальность, мы – Европейский союз – готовы оказать вам посильную поддержку в обеспечении устойчивой связи, стандартов высокого уровня и поддержке декарбонизации энергии для построения зеленой экономики», – подчеркнул верховных представитель ЕС.

«У нас большие амбиции, но что очень важно, так это то, что у нас также есть воля и интерес наполнить эти амбиции конкретным содержанием – на благо укрепления связей между нашими регионами и на благо наших народов», – заключил глава Европейской дипломатии.

С полным текстом выступления Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля можно ознакомиться здесь: https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-central-asia-ministerial-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-joint_en

///nCa, 18 ноября 2022 г.