Президент Туркменистана принял министра нефти Ирана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял в среду, 16 ноября, министра нефти Ирана Джавада Овджи.

Стороны обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, подчеркнув стратегический характер этого сектора в экономиках обеих стран.

Стороны отметили, что колоссальные ресурсы и экономический потенциал вкупе с географическим положением Туркменистана и Ирана играют важную роль в наращивании традиционного сотрудничества на принципах равенства и взаимной выгоды.

Иранский министр высоко оценил энергетическую политику Туркменистана и реализацию им крупномасштабных проектов, направленных на служение мировому сообществу. Он выразил заинтересованность в развитии торгово-экономических связей, а также сотрудничества в транспортной, коммуникационной, строительной и сельскохозяйственной сферах, способствующих устойчивому экономическому развитию всего региона.

В тот же день в министерстве иностранных дел также состоялась встреча.

Джавад Овджи сообщил на встрече о том, что на иранской выставке, которая состоится в Ашхабаде в декабре этого года, примут участие нефтяные компании и производители оборудования ИРИ. /// nCa, 17 ноября 2022 года (фото – TDH)