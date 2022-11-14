Глубокая реструктуризация системы порождает метаморфозы в Казахстане

Анализ nCa

Казахстан проведет внеочередные президентские выборы 20 ноября 2022 года. Это событие станет началом комплексного процесса глубоких реформ, равносильных метаморфозе – хорошо спланированной и тщательно продуманной метаморфозе.

Возглавляемая президентом Токаевым новая формула политической системы является результатом открытых дебатов на всех уровнях, обратной связи от различных слоев общества и уроков, извлеченных из событий недавнего прошлого.

Новая политическая формула нацелена на “Сильного президента; Влиятельный парламент; Подотчетное правительство”, прокладывая путь к Справедливому государству – слышащему государству.

Чтобы оценить значение недавно введенных реформ, давайте рассмотрим их ключевые особенности:

Был создан Конституционный суд.

Уполномоченному по правам человека был предоставлен иммунитет.

Смертная казнь была отменена.

Порог для регистрации политических партий был снижен – вместо 40000 избирателей, имеющих право голоса, теперь для подачи заявления о регистрации политической партии будет достаточно только 5000 подписей избирателей, имеющих право голоса.

Будет введена смешанная избирательная система – 70% на пропорциональной основе, 30% на мажоритарной основе.

Президент будет избран только на один 7-летний срок без права переизбрания.

Среди реформ наиболее заметно выделяется ограничение президентских полномочий всего на один срок.

Президент Токаев, выступая перед народом, сказал: «7 лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. Ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность Главы государства на решение стратегических задач общенационального развития».

Фактически, признание того, что существует только один семилетний срок, сразу же переведет президента в режим оставляемого им наследия. Не будет необходимости в политических компромиссах и косметических изменениях ради переизбрания. Президент вступит в должность с полным осознанием того, что его/ее место в истории будет определяться исключительно его/ее деятельностью в течение семи лет пребывания у власти.

Прозрачность и определенность, которые автоматически последуют с условием того, что президент находится у власти всего на семилетний срок, укрепят национальную сплоченность. —– Президент Токаев сказал: «…Перед нами стоит особо важная задача – сохранить суверенитет и территориальную целостность страны. Для дальнейшего укрепления государственности нам необходима сплоченность. Другого пути нет… Наш народ всегда ставил превыше всего мир и стабильность…. В современных геополитических условиях нам нужно последовательно укреплять свою государственность, твердо следовать курсом реформ и обновления…»

Само собой разумеется, что предсказуемость и стабильность будут побочными результатами политики и практики президента в таких условиях.

Это то, на что намекал президент Токаев, когда сказал: «…Ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность Главы государства на решение стратегических задач общенационального развития… Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже, несмотря на сокращение собственного срока полномочий… Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти…»

Как отмечалось ранее, Казахстан переживает метаморфозу. За президентскими выборами вскоре последуют выборы в Мажилис (парламент) и маслихаты (местные органы власти). Весь процесс будет завершен к середине 2023 года. —– И в качестве итога произойдет трансформация всех трех институтов – президентства, парламента и правительства.

Уже можно догадаться о некоторых особенностях парламента и правительства, которые сформируются в следующем году в результате этих реформ.

Например, давайте посмотрим на совокупный эффект представления процентного числа кандидатов, проходящих через пропорциональное представительство, и новых политических партий, выходящих на арену только при поддержке 4000 избирателей, имеющих право голоса. —– С одной стороны, политические партии с широким охватом и глубоким влиянием среди электората смогут привлечь кандидатов в систему из районов, где их местная поддержка довольно слаба, а с другой стороны, небольшие политические партии с четким фокусом на одном городе смогут обрести местную власть для реализации своей собственной программы местного развития.

Таким образом, цель слышащего государства и справедливого государства будет реализовываться обоими способами – сверху вниз и снизу вверх.

Также в рамках реформ объявлено, что не будет никакой «провластной партии». Это сведет на нет возможность какого-либо влияния или давления со стороны административных источников.

Это также будет означать, что президент сможет формировать свою команду исключительно на основе заслуг чиновников, а не партийной принадлежности. Такой шаг позволит наилучшим образом использовать национальный кадровый резерв.

Приоритеты международных отношений Казахстана также являются частью комплексного пакета мер по завоеванию и поддержанию позиций в этом новом и формирующемся мире, мире, где каждая страна должна оставаться гибкой.

В основе многовекторной внешней политики Казахстана лежит предпочтение прочному партнерству с тюркским миром. Недавними примерами такой политики являются соглашение с Анкарой о производстве турецких военных разведывательных и ударных беспилотников в Казахстане, а также недвусмысленная моральная и политическая поддержка Азербайджана в его продолжающихся разногласиях с Арменией.

Идет активное продвижение взаимных интересов со странами Персидского залива, в частности с Ираном, Саудовской Аравией и Катаром. Казахстан активно лоббирует урегулирование сирийского конфликта.

Китай занимает совершенно особое место во внешнеполитических приоритетах Казахстана. Сферы партнерства неуклонно растут и расширяются.

Налажено тесное партнерство с США и Европейским союзом, которое укрепляется взаимными визитами на всех уровнях.

Структурные реформы, которые определяют форму и масштабы метаморфоз Казахстана, также в значительной степени выгодны соседям Казахстана.

Во-первых, президент, который находится у власти всего один семилетний срок, будет испытывать позитивное чувство срочности. Это ускорит процессы двустороннего и многостороннего характера.

Во-вторых, гибкость, которая будет присуща для парламента и местных органов власти в рамках системы пропорционального представительства, создаст пространство для прямого экономического партнерства областей Казахстана с регионами соседних стран.

В-третьих, заявление о том, что «провластной партии» не будет, позволит вести более широкий и инклюзивный диалог с властями и структурами соседних стран.

Казахстан вступил на путь метаморфоз. И Центральная Азия приветствует этот процесс. ///nCa, 14 ноября 2022 г.