В Ашхабаде состоится встреча Высокого Уровня Группы Друзей Нейтралитета

10 декабря в Ашхабаде в гибридном формате состоится Заседание высокого уровня Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

Группа была официально создана по инициативе Туркменистана в сентябре 2020 года и к настоящему времени к ней присоединились более 20 стран, в частности, соавторы резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций “Международный день нейтралитета” от 2 февраля 2017 года, “Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, Безопасность и устойчивое развитие” от 7 декабря 2020 года.

Это неформальное объединение служит платформой для поддержания под эгидой ООН широкого многостороннего диалога по практической реализации принципов нейтралитета в предотвращении конфликтов, устранении их причин и последствий и решении гуманитарных вопросов.

Туркменистан считает, что регулярные встречи Группы друзей нейтралитета приведут к выработке устойчивого политико-дипломатического механизма для продвижения принципов нейтралитета в международных отношениях и укрепления многостороннего сотрудничества, основанного на идеалах мира, взаимного уважения и взаимопонимания.

В целях содействия регулярному диалогу на международном уровне, в частности в рамках Организации Объединенных Наций, по практическому использованию миротворческого потенциала государств, строящих свою политику на принципах нейтралитета, Туркменистан выступил инициатором создания Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

На предстоящем заседании Группы высокого уровня будут рассмотрены будущие институциональные шаги по определению формата и методов работы этого многостороннего диалога как инструмента укрепления глобального мира и безопасности.

Все предложения по формату и методам работы Группы будут резюмированы в Декларации министров.

К участию в Совещании приглашаются государства – члены Организации Объединенных Наций, международные, региональные и субрегиональные организации.

Концептуальная записка Заседания высокого уровня Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития доступна здесь: https://www.mfa.gov.tm/en/articles/676

///nCa, 13 ноября 2022 г.