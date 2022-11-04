Логистические компании Туркменистана, Казахстана и России будут совместно развивать коридор Север-Юг

«РЖД Логистика», Казахстанские железные дороги (KTZ Express), и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о сотрудничестве в международных и транзитных грузовых перевозках.

Документ предусматривает следующие направления сотрудничества:

организация регулярных перевозок грузов в трехстороннем и транзитном сообщении

увеличение объемов международных импортно-экспортных перевозок грузов

развитие сотрудничества, направленного на реализацию потенциала железнодорожного коридора «Север – Юг»

совместное использование транспортно-логистической инфраструктуры.

Внедрение технологических инноваций в целях реализации потенциала коридора.

Кроме того, подписанный Меморандум гарантирует развитие железнодорожных маршрутов путем запуска новых регулярных поездов между Казахстаном, Туркменистаном и Россией, в том числе регулярных контейнерных сервисов.

Такой сервис позволит в максимально коротки сроки доставлять сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также

«На фоне геополитической ситуации спрос на перевозки по маршрутам коридора «Север – Юг» резко вырос, однако полноценному раскрытию его логистического потенциала мешает ряд барьеров. Решить эти вопросы поможет тесное международное взаимодействие на уровне перевозчиков и их логистических операторов, а также возможная государственная поддержка в виде субсидий. Это позволит предложить грузовладельцу привлекательные ставки, регулярный и качественный сервис. Меморандум представляет собой важный этап в процессе объединения участников проекта», – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.

В конце октября российские железные дороги запустили регулярный контейнерный сервис по восточной ветке МТК «Север-Юг».///nCa, 4 ноября 2022 г.