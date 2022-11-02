В Ташкенте отмечают 20-летие туркменского культурного центра

Туркменская делегация во главе с ответственным секретарем Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамовой находится в эти дни в Ташкенте с визитом для участия в торжествах по случаю 20-летия Республиканского туркменского культурного центра в Узбекистане.

В рамках визита, который продлится по 3 ноября 2022 года, планируется участие членов делегации в ряде культурных мероприятий, организуемых в Ташкенте.

Во вторник, 1 ноября, члены делегации и представители Комитета по межнациональным отношениям и связям дружбы с зарубежными странами при Кабинете министров Узбекистана возложили цветы к подножию памятника семьи Шомахмудовых, который приютили 15 детей-сирот разных национальностей в годы ВОВ. Монумент символизирует идеалы дружбы, благородства и толерантности.

Далее, в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы была проведена международная научно-практическая конференция под названием «Роль творчества Махтумкули в укреплении дружбы узбекско-туркменских народов».

К участникам форума с приветствием обратились Азамат Тошев, заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям, Посол Туркменистана в Узбекистане Язгулы Маммедов и Чинар Рустамова, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

На конференции прозвучали доклады на тему: «Роль Махтумкули в литературных связях братских народов», «Туркмены Узбекистана: вчера и сегодня», «Дружба народов Средней Азии в произведениях Махтумкули» и другие.

Во второй половине дня состоялась встреча в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами Кабинета министров Узбекистана.

На встрече председатель Комитета Рустамбек Курбанов рассказал гостям о деятельности данной структуры и отметил, что на сегодняшний день Комитет координирует деятельность 152 национальных культурных центров, 36 обществ дружбы и вносит большой вклад в сохранение истории, культуры, духовных ценностей, традиций и обычаев всех национальностей и народов Узбекистана.

Отмечалось, что наряду со всеми национальными культурными центрами, действующими в Узбекистане, туркменский культурный центр имеет все необходимые условия для своей деятельности. Для центра было выделено отдельное помещение в здании Комитета, предоставлена оргтехника, национальные музыкальные инструменты и национальные костюмы.

Также сообщалось, что в Узбекистане в настоящее время функционируют 44 туркменоязычные школы. В Нукусском государственном университете Республики Каракалпакстан создан факультет «Туркменской филологии», а в Нукусском педагогическом институте им.Ажинияза открыт факультет по подготовке учителей для начальных классов.

Туркменский национальный культурный центр Республики Каракалпакстан издает ежемесячную газету «Мекан» на туркменском языке, а музыкально-танцевальный ансамбль «Орзу» своим искусством передаёт национально-этнографические ценности туркменского народа из поколения в поколение.

В свою очередь, Рустамова выразила признательность за встречу и высоко оценила проводимую в Узбекистане государственную политику в сфере межэтнических отношений.

Она также подчеркнула, что сотрудничество между двумя странами в различных сферах, в том числе в сфере культуры развиваются динамично и в этом большое значение имеют отношения между народами двух стран, основанные на народной дипломатии.

Сегодня в Узбекистане проживает более 200 тысяч представителей туркменского национальности. Республиканский туркменский культурный центр начал свою деятельность 7 мая 2001 г. Основной целью центра является развитие культуры, традиций, обычаев, истории и языка туркменского народа, укрепление согласия и мира между узбекскими и туркменскими народами.///nCa, 2 ноября 2022 г.