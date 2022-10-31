На заседание Совета глав правительств СНГ в Астане принято более 20 документов

28 октября 2022 года в Астане под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова прошло очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

В заседании участвовали премьер-министры и вице-премьеры Азербайджана, Армении, Беларуси. Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

От имени Туркменистана на встрече присутствовал вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов.

В узком формате главы правительств обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств, обсудили подготовку проекта Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

В широком формате участники заседания заслушали сообщение о проведении II Игр стран СНГ в августе следующего года в Беларуси.

По итогам заседания было подписано более 20 документов. Ключевые из них:

Соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Документ предусматривает создание системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, а также регламентирует порядок помощи при ликвидации таких ЧС государствам СНГ, в том числе путем привлечения мобильных противоэпидемических формирований стран Содружества.

План совместных действий государств – участников СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам. Меры, прописанные в Плане, определяют комплексный и межсекторальный подход для всех отраслей, где используются противомикробные препараты (здравоохранение, сельское хозяйство, в том числе животноводство, растениеводство, разведение аквакультуры, производство и оборот пищевой продукции, охрана окружающей среды).

Концепция научно-технического и технологического сотрудничества и Концепция цифровой трансформации отраслей химического комплекса. По мнению разработчиков, реализация Концепции научно-технического и технологического сотрудничества в государствах Содружества позволит обеспечить интенсивные структурные и отраслевые сдвиги в промышленности, способствующие повышению уровня занятости, увеличению числа рабочих мест, развитию высокотехнологичного и конкурентоспособного производства.

Решения о Межгосударственной радионавигационной программе на 2023–2026 годы и о Межгосударственной целевой программе «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

Положение об Операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года и Положение о порядке аккредитации и условиях участия юридических и физических лиц в этой программе.

План мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения. Документ содержит более 150 пунктов. Это мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров в области русского языка, выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики.