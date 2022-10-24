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СВМДА: Формирование азиатского противовеса

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Азия набирает обороты. Пришло время запуска международных механизмов, которые, до этого, создавались и регулировались почти 30 лет, для превращения их в единую структуру. Четкую, стабильную и бесперебойно работающую. Учитывая то, что мировая ситуация сейчас крайне нуждается в этом.   

Эти встречи на полях…

Эпицентром запуска данного механизма на нынешней неделе стал Казахстан – активная и амбициозная постсоветская страна, из числа экономических и политических лидеров региона, выступившая основной переговорной площадкой. Сюда, в казахстанскую столицу, на 30-летний, юбилейный VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прибыли главы 11 государств и представители правительств еще полутора десятков стран.

Площадка была выбрана не случайно, с 2014 года, штаб-квартира СВМДА находится в Астане. К этому следует добавить, что Казахстан постоянно придерживается политики стойкого нейтралитета, и не имеет ни политических, ни экономических, ни территориальных противоречий со странами-участниками. Что позволяет ему принимать представителей, в том числе, и конфликтующих сторон: Индии и Пакистана, Таджикистана и Кыргызстана, Азербайджана и Армении.

Первые контакты состоялись еще в среду. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев радушно встретил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, от которого получил приглашение на Чемпионат Мира по футболу, сразился в настольный теннис с турецким лидером Реджепом Тэйпом Эрдоганом и принял приглашение посетить Сингапур от имени президента государства Халимы Якоб, переданное премьер-министром Мохамадом Малики бин Османом.

Впрочем, по мнению многих экспертов, прежде всего на таких мероприятиях стоит принимать во внимание т.н. «встречи на полях саммита». Именно там заключаются самые важные документы и обсуждаются критические проблемы. В рамках таких встреч Токаев и Эрдоган обсудили вопросы внешней политики, инвестиций, торгово-экономического сотрудничества, логистики, военной промышленности, энергетики и сельского хозяйства, то есть самые злободневные и современные темы. Здесь же был подписан ряд соглашений. Обе стороны не стали скрывать, что их общая цель – довести  взаимный товарооборот обеих стран до 10 миллиардов долларов. Все возможности сейчас для этого есть.

Наши страны заинтересованы в увеличении объёма перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, – было отмечено по итогам встречи. – Этот стратегический проект имеет огромное значение для сохранения стабильности в регионе. Пусть наше единство и сотрудничество будет вечным!

Так же «на полях» состоялся разговор Касым-Жомарта Токаева и с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан, заместителем председателя КНР Ван Цишанем и другими официальными лицами. Здесь же прошла трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, России Владимира Путина, Таджикистана Эмомали Рахмона.

Азия у руля!

Впрочем, «парадная» часть СВМДА тоже принесла немало сюрпризов. Касым-Жомарт Токаев впервые за много лет озвучил то, что долгие годы не рисковали высказать сторонники западного мира. 

Прогноз, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности, – заявил казахстанский лидер. – Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. 21 из 30 крупнейших городов мира расположен в Азии. Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики.

Чтобы сделать Азию из разрозненной группы региональных игроков реальной экономической и политической силой мирового масштаба, требуется только одно – консолидация.

Будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями, – подчеркнул Токаев.

Для этого Астана также предложила ряд действенных мер, и, прежде всего, учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Это позволит ликвидировать разрывы, возникшие в последнее время в транспортно-логистических транзитных коридорах и создать эффективную систему товарных поставок.

Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик, – объяснил Токаев.

Финансовый саммит СВМДА, инициированный Китайской Народной республикой, казахстанский лидер предложил трансформировать в постоянно действующую площадку. Эти и другие решения позволят создать на пространстве СВМДА реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности, который сейчас в мире крайне необходим. По сути это будут «зелёные коридоры» между государствами-членами СВМДА для продуктовой категории товаров.

– Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере, – уточнил Токаев.

Кроме экономических вопросов, немаловажными и требующими решения, президент РК назвал вопросы экологии и человеческого капитала

 – Экономические меры можно считать эффективными, только если они ориентированы на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов, – отметил он.

Поддержку «азиатскому курсу» высказал президент РФ Владимир Путин.

Как и многие наши партнеры в Азии, мы считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, – заявил лидер РФ, – которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному, так называемому, «золотому миллиарду», замкнувшему на себе все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет.

Закономерным результатом саммита стала общая резолюция, определяющая дальнейший курс развития объединения.  И первый пункт ее направлен на трансформацию СВМДА из совещательного органа в полноценную региональную международную организацию.

Организация будет вносить вклад в обеспечение динамичного, равного, всеобъемлющего и сбалансированного экономического роста, взаимосвязанности, социального и культурного развития государств-членов, – констатируется в резолюции. – Мы будем наращивать коллективную работу в рамках организации в целях поиска совместных решений общих для всех нас проблем 21 века для обеспечения безопасности и процветания региона, мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН.

Обновленная СВМДА намерена сотрудничать на взаимовыгодном уровне, как между государствами-участниками, так и с другими странами, организациями и форумами.

 Юбилейный саммит СВМДА действительно оказался прорывным. Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что мы сейчас присутствуем при историческом событии. Мы наблюдаем, как скромная диалоговая площадка постепенно превращается в полноценное действующее региональное международное объединение. Которое, впоследствии, пусть и далеко не сразу, но имеет возможность стать Азиатским Союзом, по типу Европейского.

Несмотря на разницу интересов, на политические и территориальные конфликты, государства-участники постепенно переходят от слов и выступлений к реальным делам, способным оказать серьезное влияние на общемировую ситуацию. И инициатором этого процесса во многом является Казахстан, имеющий богатый опыт интеграции.

Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития, – подытожил саммит Касым-Жомарт Токаев. – Повышение статуса совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень.

К этим словам стоит прислушаться. И признать, что новая организация имеет все шансы получить статус серьезного тяжеловеса в мировом сообществе в лице Объединенной Азии. ///nCa, 24 октября 2022 г.

 

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