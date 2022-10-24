СВМДА: Формирование азиатского противовеса

Азия набирает обороты. Пришло время запуска международных механизмов, которые, до этого, создавались и регулировались почти 30 лет, для превращения их в единую структуру. Четкую, стабильную и бесперебойно работающую. Учитывая то, что мировая ситуация сейчас крайне нуждается в этом.

Эти встречи на полях…

Эпицентром запуска данного механизма на нынешней неделе стал Казахстан – активная и амбициозная постсоветская страна, из числа экономических и политических лидеров региона, выступившая основной переговорной площадкой. Сюда, в казахстанскую столицу, на 30-летний, юбилейный VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прибыли главы 11 государств и представители правительств еще полутора десятков стран.

Площадка была выбрана не случайно, с 2014 года, штаб-квартира СВМДА находится в Астане. К этому следует добавить, что Казахстан постоянно придерживается политики стойкого нейтралитета, и не имеет ни политических, ни экономических, ни территориальных противоречий со странами-участниками. Что позволяет ему принимать представителей, в том числе, и конфликтующих сторон: Индии и Пакистана, Таджикистана и Кыргызстана, Азербайджана и Армении.

Первые контакты состоялись еще в среду. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев радушно встретил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, от которого получил приглашение на Чемпионат Мира по футболу, сразился в настольный теннис с турецким лидером Реджепом Тэйпом Эрдоганом и принял приглашение посетить Сингапур от имени президента государства Халимы Якоб, переданное премьер-министром Мохамадом Малики бин Османом.

Впрочем, по мнению многих экспертов, прежде всего на таких мероприятиях стоит принимать во внимание т.н. «встречи на полях саммита». Именно там заключаются самые важные документы и обсуждаются критические проблемы. В рамках таких встреч Токаев и Эрдоган обсудили вопросы внешней политики, инвестиций, торгово-экономического сотрудничества, логистики, военной промышленности, энергетики и сельского хозяйства, то есть самые злободневные и современные темы. Здесь же был подписан ряд соглашений. Обе стороны не стали скрывать, что их общая цель – довести взаимный товарооборот обеих стран до 10 миллиардов долларов. Все возможности сейчас для этого есть.

– Наши страны заинтересованы в увеличении объёма перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, – было отмечено по итогам встречи. – Этот стратегический проект имеет огромное значение для сохранения стабильности в регионе. Пусть наше единство и сотрудничество будет вечным!

Так же «на полях» состоялся разговор Касым-Жомарта Токаева и с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан, заместителем председателя КНР Ван Цишанем и другими официальными лицами. Здесь же прошла трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, России Владимира Путина, Таджикистана Эмомали Рахмона.

Азия у руля!

Впрочем, «парадная» часть СВМДА тоже принесла немало сюрпризов. Касым-Жомарт Токаев впервые за много лет озвучил то, что долгие годы не рисковали высказать сторонники западного мира.

– Прогноз, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности, – заявил казахстанский лидер. – Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. 21 из 30 крупнейших городов мира расположен в Азии. Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики.

Чтобы сделать Азию из разрозненной группы региональных игроков реальной экономической и политической силой мирового масштаба, требуется только одно – консолидация.

– Будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями, – подчеркнул Токаев.

Для этого Астана также предложила ряд действенных мер, и, прежде всего, учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Это позволит ликвидировать разрывы, возникшие в последнее время в транспортно-логистических транзитных коридорах и создать эффективную систему товарных поставок.

– Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик, – объяснил Токаев.

Финансовый саммит СВМДА, инициированный Китайской Народной республикой, казахстанский лидер предложил трансформировать в постоянно действующую площадку. Эти и другие решения позволят создать на пространстве СВМДА реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности, который сейчас в мире крайне необходим. По сути это будут «зелёные коридоры» между государствами-членами СВМДА для продуктовой категории товаров.

– Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере, – уточнил Токаев.

Кроме экономических вопросов, немаловажными и требующими решения, президент РК назвал вопросы экологии и человеческого капитала

– Экономические меры можно считать эффективными, только если они ориентированы на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов, – отметил он.

Поддержку «азиатскому курсу» высказал президент РФ Владимир Путин.

– Как и многие наши партнеры в Азии, мы считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, – заявил лидер РФ, – которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному, так называемому, «золотому миллиарду», замкнувшему на себе все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет.

Закономерным результатом саммита стала общая резолюция, определяющая дальнейший курс развития объединения. И первый пункт ее направлен на трансформацию СВМДА из совещательного органа в полноценную региональную международную организацию.

– Организация будет вносить вклад в обеспечение динамичного, равного, всеобъемлющего и сбалансированного экономического роста, взаимосвязанности, социального и культурного развития государств-членов, – констатируется в резолюции. – Мы будем наращивать коллективную работу в рамках организации в целях поиска совместных решений общих для всех нас проблем 21 века для обеспечения безопасности и процветания региона, мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН.

Обновленная СВМДА намерена сотрудничать на взаимовыгодном уровне, как между государствами-участниками, так и с другими странами, организациями и форумами.

Юбилейный саммит СВМДА действительно оказался прорывным. Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что мы сейчас присутствуем при историческом событии. Мы наблюдаем, как скромная диалоговая площадка постепенно превращается в полноценное действующее региональное международное объединение. Которое, впоследствии, пусть и далеко не сразу, но имеет возможность стать Азиатским Союзом, по типу Европейского.

Несмотря на разницу интересов, на политические и территориальные конфликты, государства-участники постепенно переходят от слов и выступлений к реальным делам, способным оказать серьезное влияние на общемировую ситуацию. И инициатором этого процесса во многом является Казахстан, имеющий богатый опыт интеграции.

– Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития, – подытожил саммит Касым-Жомарт Токаев. – Повышение статуса совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень.

К этим словам стоит прислушаться. И признать, что новая организация имеет все шансы получить статус серьезного тяжеловеса в мировом сообществе в лице Объединенной Азии. ///nCa, 24 октября 2022 г.